Millionen-Bau am Rheinsberger Tor

Neuruppin

Die Neuruppiner Stadtwerke investieren weiter kräftig in den Ausbau ihre Fernwärmenetzes. Am Bahnhof Rheinsberger Tor entsteht derzeit ein wichtiges Teilstück im Fernwärmenetz. Für mehr als eine Million Euro baut der städtische Energieversorger eine Verbindungsleitung unter dem Bahndamm des Prignitz-Expresses hindurch.

Dafür ist derzeit ein Teil des Parkplatzes am Bahnhof gesperrt. Auf den ersten Blick wirkt die Baustelle eher unauffällig. Doch das täuscht.

„Bisher haben wir quasi zwei Fernwärmenetze in Neuruppin“, erklärt Artur Dzasokhov, der bei den Stadtwerken für das Projekt zuständig ist. Bis jetzt sind die beiden Teilnetze von der Bahntrasse getrennt. Seit Jahren wollen die Stadtwerke die Leitungen schon zusammenschließen.

Große Auflagen durch die Bahn

Das scheiterte aber an den Einwänden der Bahn. Lange haben die Verhandlungen gedauert, bis sich schließlich eine machbare Lösung abzeichnete, sagt Artur Dzasokhov: „Das war ein Prozess von fünf Jahren.“ Und auch jetzt seien die Auflagen der Bahn riesig.

1,20 Meter dicke Stahlbetonrohre sollen als Schutzmantel rund fünf Meter unter den Bahngleisen verlegt werden. Durch die Röhre laufen später die viel schmaleren Fernwärmeleitungen. Quelle: Reyk Grunow

Den Zugverkehr zu unterbrechen kommt für den Bau der Fernwärmeleitung nicht infrage. Also müssen die Rohre im laufenden Betrieb in die Erde. Ursprünglich habe die Bahn gefordert, die Stadtwerke müssten ihre Fernwärmerohre in acht Metern Tiefe verlegen. Das hätte noch sehr viel mehr gekostet, als der Energieversorger jetzt ohnehin ausgeben wird.

Erst nach weiteren Verhandlungen gab es eine andere Lösung: Die Stadtwerke benutzen nun extradicke und stabile Rohre aus Stahlbeton, jede 1,20 Meter im Durchmesser. Sie bilden eine sichere Schutzhülle, in der dann die eigentlichen Fernwärmerohre unter den Gleisen hindurch verlegt werden dürfen. Bei dieser Lösung reicht es aus, wenn zwischen Betonrohr und Gleis 3,70 Meter Erde liegen.

Artur Dzasokhov ist Bereichsleiter bei den Stadtwerken Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Am Ende des Parkplatzes hat eine Tiefbaufirma bereits eine sechs Meter tiefe Baugrube ausgehoben. Auf der anderen Seite der Gleise entsteht gerade eine zweite, etwas kleiner.

Sobald beide fertig sind, rückt eine Spezialfirma mit einer Maschine an, die einen Tunnel für die mächtigen Stahlbetonrohre unter der Bahn hindurch bohrt.

Voraussichtlich im April sind die Arbeiten beendet, sagt Dzasokhov. „Eigentlich wollten wir längst fertig sein“, räumt er ein. Doch alle verfügbaren Tunnelbohrmaschinen wurden für den Bau einer Pipeline gebraucht. Hätten die Stadtwerke früher bauen wollen, wäre das deshalb noch teuer geworden. Also hat das Unternehmen sein Vorhaben verschoben.

Noch in diesem Jahr soll an der Ernst-Toller-Straße neben dem bisherigen Heizkraftwerk ein zweites entstehen. In dem wird Fernwärme künftig aus Holzhackschnitzeln enstehen. Das Holz dafür, bauen die Stadtwerke selbst an. Vor Jahren haben sie erste Plantagen auf den ehemaligen Rieselfelder am Klärwerk angelegt. Dort wachsen Pappeln als Feuerholz.

Die Ernst-Toller-Straße soll in diesem Jahr neu gebaut werden. Quelle: Reyk Grunow

Wann genau der Bau des Heizhauses beginnt, stehe noch nicht fest, sagt Dzasokhov: „Wir haben noch keine Genehmigung vom Landesamt für Umwelt.“

Zwischen Rheinsberger Tor und dem neuen Heizwerk müssen weitere Leitungen verlegt werden. Weil die Fahrbahn ohnehin aufgerissen wird, lässt die Stadt Neuruppin gleich noch die gesamte Ernst-Toller-Straße in diesem Jahr durch ihre Tochterfirma neu bauen. Aber auch dafür gibt es noch kein konkretes Datum, sagt Dzasokhov.

Von Reyk Grunow