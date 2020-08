Stadtwerke Neuruppin verkaufen immer mehr Strom für Elektro-Autos

Neuruppin

Trotz zuletzt erhöhter Prämien für den Kauf von Elektroautos und dem Bau der Tesla-Gigafabrik in Grünheide in Oder-Spree bleibt die Nachfrage nach von Strom angetriebenen Mobilen in Ostprignitz-Ruppin bisher überschaubar: Waren bis Anfang September 2017 im Landkreis gerade einmal 51 Elektro- sowie 148 Hybrid-Fahrzeuge zugelassen, hat sich laut Kreisverwaltung die Zahl der Elektroautos innerhalb eines Jahres gerade mal um 16 und die der Hybrid-Fahrzeuge um 20 erhöht.

Gleichwohl haben Neuruppins Stadtwerke in den vergangenen Jahren dank Förderzusagen von Bund und Land immer mehr Ladesäulen in Ostprignitz-Ruppin errichtet. Bis zum Jahresende wird es 32 Ladestationen mit 66 sogenannten Ladepunkten geben, sagt Guido Gerlach, Vertriebsleiter und Prokurist der Neuruppiner Stadtwerke. Allein 17 Ladestationen mit 36 Ladepunkten gibt es dann in und um die Kreisstadt Neuruppin. „Die Lade-Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut“, so Gerlach.

Absatz von Juni auf Juli noch einmal gesteigert

Und an den Ladesäulen in Ostprignitz-Ruppin wird auch immer mehr Strom gezapft. Waren es im September 2018 nicht einmal 240 Kilowattstunden, haben Neuruppins Stadtwerke im Juli 2020 mit mehr als 3800 Kilowattstunden so viel Strom wie noch nie an den Ladesäulen abgesetzt. Zum Vergleich: Im Juni waren es knapp 3300 Kilowattstunden.

Die wachsende Nachfrage geht natürlich auch auf die vielen Besucher und Touristen zurück, die in der Region nicht nur Urlaub machen, sondern auch mehr oder weniger regelmäßig Strom für ihr Auto zapfen.

Eine Schnell-Lade-Säule in Neuruppin

Wenig überraschend ist es, dass fast die Hälfte aller Ladevorgänge in Ostprignitz-Ruppin an der Neuruppiner Präsidentenstraße 53 absolviert wird – dort steht die einzige sogenannte Schnell-Lade-Säule. Die Akkus sind schon nach 20 Minuten aufgeladen. Das reicht gerade mal, um in der Nachbarschaft einen Kaffee zu trinken oder Eis zu essen.

Überdurchschnittlich gut angenommen werden auch die Ladestationen am Neuruppiner Rathaus in der Karl-Liebknecht-Straße 33 sowie am Ressort Mark Brandenburg An der Seepromenade. Dort beträgt die Ladezeit zwischen zwei und sechs Stunden – je nachdem, wie leer die Akkus gerade sind.

Am häufigsten wird über Mittag „getankt“

Positiv überrascht sind die Stadtwerke, dass die Ladesäule am Lindower Wutzsee sogar noch etwas mehr genutzt wird als die in der Rheinsberger Dr.-Martin-Henning-Straße. „Das habe ich nicht erwartet“, so Gerlach.

Am häufigsten wird der Strom in Ostprignitz-Ruppin zwischen 9 und 18 Uhr „getankt“, wobei es zwischen 11 und 14 Uhr am ehesten sein kann, dass der Autokunde mal warten muss, bis er die Akkus seines Autos aufladen kann.

Teure Technik

Dass es im Landkreis bislang nur eine Schnell-Lade-Säule gibt, das liegt an den Kosten. Rund 60.000 Euro sind für diese Technik zu berappen, das ist etwa sechs Mal so viel wie die normalen Ladesäulen kosten. Der Grund: Eine Schnell-Lade-Säule hat auch einen Wechselrichter, und kann damit die Wechselspannung aus dem Netz sofort in Gleichspannung für die Autobatterie umwandeln.

Bei den „normalen“ Säulen indes übernehmen die Wechselrichter im Auto das Umwandeln von Wechsel- auf Gleichspannung. Das dauert aber eben etwas länger.

E-Mobilität ist nicht der Weisheit letzter Schluss

Nicht nur wegen der Kosten für Elektroautos halten sich Neuruppins größte Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft NWG und die Wohnungsgenossenschaft WBG, zurück, bei den Ladesäulen. Derzeit gibt es eine, die gemeinsam mit der Fontanestadt in der Anna-Hausen-Straße betrieben wird. Zudem will die NWG eine Säule an der Fontaneschule in der Hermann-Matern-Straße errichten lassen.

„Elektro-Autos haben noch nicht bewiesen, dass sie wirklich das Nonplusultra sind“, sagt NWG-Chef Robert Liefke. Sowohl die Herstellung der Akkus als auch deren Entsorgung seien problematisch. Zudem sei die Reichweite von etwa 100 Kilometern zwar für Großstädte wie Berlin ausreichend, aber nicht für die ländliche Region.

„Die E-Mobilität ist nicht der Weisheit letzter Schluss“, sagt auch Neuruppins Stadtwerkechef Joachim Zindler. Das Unternehmen setzt auch deshalb neben den Strom-Ladesäulen weiterhin auch Bio-Erdgas und verfolgt aufmerksam die Entwicklung, ob sich Wasserstoff für den Fernverkehr durchsetzen wird.

Von Andreas Vogel