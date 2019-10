Stadtwerke sammeln Laub der Neuruppiner ein

Neuruppin

Die Neuruppiner können ab Montag Laub, Gestrüpp und Gartenabfälle kostenlos loswerden. Die Stadtwerke Neuruppin stellen dafür Papiersäcke bereit, die der Stadtservice in der Fontanestadt und den Ortsteilen später einsammelt.

Mehrer tausend Säcke für bis zu 20 Liter Inhalt hat der Neuruppiner Versorger dafür angeschafft. Alle sind so ausgelegt, dass sie kompostiert werden können, sagt Stadtwerkeprokurist Guido Gerlach.

Die Laubaktion startet am Montag. Wer alle seine Medien, als Strom, Gas oder Fernwärme, bei den Stadtwerken bezieht, kann sich bis zu zehn Säcke kostenlos abholen. Alle anderen Neuruppiner zahlen 3,95 Euro pro Sammelbehälter.

Die Entsorgung wird noch geklärt

Wo das eingesammelte Laub am Ende bleibt, ist derzeit noch unklar. „Wir werden die Säcke einer geordneten Entsorgung zuführen“, versichert Gerlach. Noch seien Mitarbeiter dabei zu klären, wo das geht.

Ursprünglich hatten die Stadtwerke vor, an der Kläranlage an der Gentzstraße eine eigene Laubverwertung zu bauen. Doch für die gibt es offenbar so viele bürokratische Hürden, dass die Pläne erst einmal auf Eis liegen.

Besser steht es dagegen mit dem Heizhaus für Holzhackschnitzel, das die Stadtwerke seit mehreren Jahren an der Ernst-Toller-Straße planen. Im kommenden Jahr soll der Bau beginnen.

Energieholz wächst am Klärwerk und in Werder

In einigen Monaten sollen dort Holzhackschnitzel verbrannt werden, die die Stadtwerke selbst produzieren wollen. Auf einem Teil der ehemaligen Rieselfelder rund um die Kläranlage baut das Unternehmen deshalb seit einigen Jahren schon sogenanntes Energieholz an. Dort wachsen tausende Pappeln, die später gefällt werden sollen.

Pappeln wachsen sehr schnell. Bis sie Neuruppiner reif für die Ernte sind, wird trotzdem noch einige Zeit vergehen.

Etwas früher müssen die Bäume in Werder gerodet werden. Dort hatte die Stadtwerke mehrere Hektar einer ehemaligen Baumschule gekauft. Diese Flächen schon mit älteren Bäumen bewachsen.

Co2-neutrale Fernwärme aus Holzhackschnitzeln

Das neue Heizhaus soll künftig co2-neutrale Energie für das Fernwärmenetz in der Fontanestadt liefern. In der Stadt wurden auch Ideen diskutiert, ob sich dort nicht auch Laub verbrennen ließe. Doch das klappt so wohl nicht, sagt Gerlach. Äste und Stämme, die bei der Baumpflege des Stadtservice anfallen, können aber verarbeitet werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke zum ersten Mal Laubsäcke in Neuruppin verteilt. Die Aktion war überaus erfolgreich. „Wir haben nur positives Feedback bekommen“, sagt Gerlach. Und anders als von manchen befürchtet, waren die Säcke in aller Regel wirklich nur mit dem gefüllt, was hineingehört.

Die Laubsäcke gibt es ab 7. Oktober bei den Stadtwerken an der Heinrich-Rau-Straße 3 in Neuruppin. Geöffnet ist es von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Die Säcke gibt es außerdem dienstags von 10 bis 14 Uhr im Büro des Vereins Haus und Grund am Neuruppiner Schulplatz.

Von Reyk Grunow