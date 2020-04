Gentzschule Neuruppin: Der Umbau startet

Neuruppin

Die Bauarbeiten an der Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Schule haben für jedermann sichtbar beginnen. In den Osterferien ist die Schule mit allem Inventar in die Behelfsunterkunft aus Containern umgezogen, die seit Januar neben dem Schulhof aufgebaut wurde.

Inzwischen haben die Bauleute begonnen, erste Einrichtungen aus dem alten DDR-Typenbau zu entfernen, die künftig nicht immer gebraucht werden. Dazu gehört auch ein Teil der Fenster.

Zurzeit sieht das Gebäude mit seinen weit geöffneten Klassenräumen aus, als würde es große Balkons bekommen. Die sie allerdings nicht vorgesehen.

Demnächst wird die alte Sporthalle abgerissen

Anfang Mai soll die bisherige Turnhalle abgerissen werden. Sie zu sanieren wäre zu teuer gewesen, sodass sich die Stadt für einen günstigeren Neubau entschieden hat. Wo jetzt die Sporthalle steht, richten sich in den nächsten Wochen die Baufirmen ein.

15 Millionen Euro stehen für den Umbau zur Verfügung. Derzeit rechnet das Bauamt der Stadt mit Gesamtkosten von knapp 14 Millionen Euro.

Der Umbau der Gentzschule ist die größte einzelne Investition der Stadt Neuruppins seit der Wende. Dabei ist der Zeitplan sehr ambitioniert. Die sehr umfangreichen Arbeiten müssen bis Mitte 2022 beendet sein. Nur dann bekommt die Stadt die erhofften Fördermittel in Millionenhöhe.

Von Reyk Grunow