Walsleben

Das Amt Temnitz wächst weiter. Im vergangenen Jahr erhöhte sich die Zahl der Einwohner auf 5510. Das sind 96 Menschen mehr als noch 2019. In allen sechs Gemeinden des Amtes habe es einen positiven Trend gegeben, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse.

Die größten Einwohnerzuwächse wies die Statistik in Temnitzquell sowie in Storbeck-Frankendorf und Märkisch Linden aus. In keinem anderen Dorf stieg die Zahl der Einwohner 2020 so sehr wie in Kränzlin. In diesem Ortsteil der Gemeinde Märkisch Linden lebten zum Jahresende 4,7 Prozent mehr Einwohner als noch zu Jahresanfang. Zu diesem Plus trug auch der Zuzug im neuen Wohngebiet am Lindensteg bei.

Anzeige

Eigentlich hatte das Land sinkende Einwohnerzahlen für das Amt Temnitz vorausgesagt. Das Gegenteil sei eingetreten, so Thomas Kresse: „Wir haben derzeit acht Prozent mehr Einwohner als seinerzeit prognostiziert worden sind und schauen daher durchaus optimistisch in die Zukunft.“

Im Amt Temnitz werden derzeit mehrere Baugebiete entwickelt – die Nachfrage nach Baugrundstücken ist groß. So darf inzwischen im neuen Wildberger Wohngebiet „Am Werderberg“ auf 15 Grundstücken gebaut werden. „Dort beginnt demnächst die Vermarktung“, sagte Kresse. Auch für Flächen am Kränzliner Schloss dürfte es in diesem Jahr Baurecht geben. Allerdings sollen dort insbesondere Häuser für Unternehmen der Timeweaver- und Healy-Gruppe und deren Mitarbeiter entstehen.

Auf einer früheren Apfelplantage in Lüchfeld soll ebenfalls ein kleines Baugebiet entstehen. Kresse geht derzeit davon aus, dass dort 2022 gebaut werden darf. „Der Weg zu diesem Baugebiet ist noch am weitesten.“

Von Frauke Herweg