Lange Staus wegen A24-Sperrung: Ende ist in Sicht

Neuruppin

Auch am Sonntag gehen die Dauerstaus rund um den gesperrten Abschnitt der Autobahn A24 zwischen Neuruppin und Kremmen weiter. Autofahrer brauchen weiterhin extreme Geduld, um die Baustelle bei Fehrbellin zu umfahren.

Für eine Strecke, die sonst in 20 Minuten zu bewältigen ist, sind an diesem Wochenende drei Stunden oder mehr nötig Grund ist der Abriss einer Brücke über die A24 bei Fehrbellin.

Wegen der Arbeiten ist die A24 seit Freitagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt . Der gesamte Verkehr wird von den Abfahrten Neuruppin Süd und Kremmen aus über Land geführt. Die Umleitungsstrecken sind heillos überlastet; überall in den Orten rund um Neuruppin und Fehrbellin kommt es zu Staus und stockendem Verkehr.

Bauleute beeilen sich

Unterdessen ist ein Ende in Sicht. Die Arbeiter der Abrissfirma aus Rostock geben alles, damit die Autobahn vorzeitig wieder freigegeben werden kann. Angekündigt ist die Sperrung offiziell bis Montagfrüh 5 Uhr.

Laut Polizei kann die Autobahn aber aller Voraussicht nach bereits am Sonntagabend wieder komplett befahren werden.

Nächste Sperrung ist schon in Sicht

Die nächsten Sperrungen sind allerdings bereits in Sicht. In zwei Wochen, vom 24. bis 28. Oktober, sollen gleich zwei Brücken abgerissen werden: eine an der Autobahnabfahrt Neuruppin, die zweite am Autobahndreieck Oranienburg.

Die A24 wird deshalb von Freitag, 24. Oktober, 22 Uhr bis voraussichtlich Montag, 28. Oktober, 5 Uhr zwischen Herzsprung und Neuruppin Süd gesperrt. Auch die nördliche A10 ist dann am Dreieck Oranienburg dicht.

Von Reyk Grunow