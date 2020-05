Die Steinschlange im Neuruppiner Lindenzentrum wächst und wächst

Neuruppin

Sie strahlt in allen Farben – und sie wird immer länger. Die Steinstraße im Neuruppiner Lindenzentrum misst mittlerweile fast 50 Meter. Regenbögen, Marienkäfer und Löwen tummeln sich dort ebenso wie Hoffnungssprüche und Durchhalteparolen. „Gesund bleiben“ steht auf einem der Steine, ein anderer zeigt das Ziel der Steinstraße an: Die Klosterkirche.

Denn die bunte Schlange soll noch ein ganzes Stück weiter wachsen – und irgendwann bis ins Neuruppiner Zentrum gehen. „Mittlerweile machen viele mit“, sagt Dana Beissert-Buchholz, die im April die Idee zur Steinschlange am Lindenzentrum hatte.

Mehrere Steinschlangen in Neuruppin

Die kreative Beschäftigung und das gemeinsam geschaffene Projekt sollte Kindern durch die Coronakrise helfen. Seitdem wächst die Schlange mit jedem Tag ein Stückchen weiter und schlängelt sich die Straße nach Wuthenow entlang. Auch am Tempelgarten und an der Klosterkirche wachsen derzeit Steinstraßen.

Immer weiter schlängelt sich die bunte Steinschlange am Wegesrand entlang – bis ins Neuruppiner Zentrum soll sie gehen. Quelle: Johanna Apel

Ob bunt, glitzernd oder mit Sprüchen versehen: Jeder kann mitmachen und die Schlange somit verlängern, so Dana Beissert-Buchholz. „Jetzt geht die Schule ja wieder los, vielleicht können die Kinder in der Nachmittagsbetreuung ja ebenfalls mitmachen“, so ihre Idee.

Zerstörung bereitet Anwohnern Sorge

Weiterhin bereiten die Steinkunstwerke im Lindenzentrum viel Freude – doch es gibt auch Anlass zur Sorge. „Ich musste die Schlange schon dreimal wieder zusammenlegen“, sagt Dana Beissert-Buchholz. Immer wieder würden die kleinen Kunstwerke gestohlen, verlegt oder zerstört werden.

Immer wieder wird die kreative Schlange zerstört - zum Unmut der Anwohner. Quelle: Privat

Dana Beissert-Buchholz: „Da wird so lange dagegengeschlagen, bis die Farbe ab ist – manchmal werden sie auch einfach in die Hecke geschmissen.“ Sie vermutet, dass andere Kinder hinter der Zerstörung stecken. „Aber ich habe noch niemanden auf frischer Tat ertappt“, sagt sie.

Die Steinschlange wächst trotzdem weiter

Ihre Bitte: „Es wäre schön, wenn Eltern Einfluss auf ihre Kinder nehmen könnten, damit sie das nicht mehr machen.“ Immerhin würden sich die Steinkünstler große Mühe geben – umso trauriger sei die Zerstörung der bunten Schlange.

„Die Kinder sind jedes Mal erschüttert“, so Dana Beissert-Buchholz. Doch sie bleibt optimistisch: „Wir geben nicht auf – und die Schlange wächst trotzdem weiter.“

