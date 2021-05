Stellplatz in Garz: Container müssen bis 31. Mai zurück

Wildberg/Garz

Die drei Glascontainer in Garz, die wegen der Arbeiten am einstigen Dorfkonsum im vergangenen Sommer um gut 50 Meter auf die andere Straßenseite in die Nähe des Vereinshauses versetzt worden waren, müssen bis zum 31. Mai zurück an ihren einstigen Standort. Das hat Michael Mann, der Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal, klar gestellt. Zur Gemeinde gehören die sechs Orte Garz, Kerzlin, Küdow-Lüchfeld, Rohrlack, Vichel und Wildberg.

Der alte Dorfkonsum ist nun ein Wohnhaus

Zugleich betonte Mann, dass die neuen Eigentümer des einstigen Dorfkonsums gewusst haben, dass die Container wieder an den alten Standort zurück müssen. „Deshalb war ja der Kaufpreis etwas geringer“, so der Bürgermeister.

Wegen des Standorts der Glascontainer wird seit Monaten gestritten. Sogar eine Bürgerbefragung gab es in dem Dorf. Der Grund: Die neuen Eigentümer des einstigen Dorfkonsums haben das Gebäude umgebaut und wohnen dort inzwischen seit gut einem halben Jahr selbst. Sie wollen die Container nicht direkt neben ihrer Haustür haben.

Derzeit stehen die Container unmittelbar an der Straße

Bürgermeister Mann verweist indes nicht allein auf den geringeren Kaufpreis für das Grundstück, sondern auch darauf, dass der Stellplatz für die Container extra gepflastert worden war, um ihn stets schnell reinigen zu können. Die Gemeinde hatte Ende April nach einer hitzigen Debatte mit knapper Mehrheit entschieden, dass die Container zurück an ihren alten Standort kommen müssen. Sowohl die Abfallwirtschaftsunion (Awu) als auch der Landesstraßenbetrieb hatten kritisiert, dass der jetzige Stellplatz sich direkt an der Straße und dann auch noch in einer Kurve befinde.

