Waldbrand durch gerissene Stromleitung bei Stendenitz

Eine gerissene Stromleitung hat am Mittwochabend in Stendenitz bei Neuruppin zu einem Waldbrand geführt. Feuerwehrleuten aus Neuruppin und Rheinsberg gelang es nahe der alten Gaststätte zügig, die Flammen in Schach zu halten und den Waldbrand so auf eine überschaubare Ausdehnung zu reduzieren.

Brandwache bis zum Morgen

Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte mit 17 Löschfahrzeugen vor Ort. Gegen 23 Uhr war der Waldbrand gelöscht. Die Forst übernahm eine Brandwache bis zum Donnerstagmorgen.

Das Feuer hatte sich in einer Schneise im Wald ausgebreitet. Quelle: Alexander Bergenroth

Wegen der Gefahr eines Stromschlages hatten die Feuerwehren vor dem Löschen zunächst auf eine Freigabe der Eon Edis warten müssen. Das führte zwar zu Verzögerungen, den Rettern gelang es jedoch, Schlimmeres zu verhindern.

