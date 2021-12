Neuruppin

Die Sterntaler-Aktion hat die Marke von 10.000 Euro geknackt! Dank der vielen Spender konnten mittlerweile 10.220 Euro gesammelt werden. Mit dem Geld will die Neuruppiner MAZ-Redaktion Menschen im Ruppiner Land an Weihnachten eine besondere Freude machen.

Eine Aktion ist auch in diesem Jahr wieder das besondere Geschenk mit ausgesuchten Lebensmitteln für bedürftige Menschen: In Zusammenarbeit mit dem Edeka-Markt Brehme werden über 100 Pakete zusammengestellt, verpackt und über die Neuruppiner Tafel verteilt.

Anita Gäding, Angestellte bei Edeka in Neuruppin, kümmert sich um die Gestaltung der Präsente: „Die Pakete gehen an Familien. Da haben wir darauf geachtet, dass auch wirklich für jeden was dabei ist.“ Schokolade, Pralinen, Honig und eine feine Wurst sind drin. „Gerade Produkte wie der teure Kaffee sind etwas Besonderes. Das können sich viele Menschen heute einfach nicht mehr leisten.“

Fünf Pakete pro Stunde – zwei Stunden am Tag

Mit routinierten Handgriffen arrangiert Anita Gäding die Leckerei. Sie streut etwas Kunstschnee darüber, klebt Deko-Sterne darauf und legt einen Tannenzweig dazu. Alles wird hübsch verpackt und mit einer schönen Schleife verschlossen.

Seit Anfang Dezember steht Anita Gäding morgens zwischen 8 und 10 Uhr im Markt und richtet die Präsente her. Für fünf Pakete braucht die erfahrene Dekorateurin eine Stunde. Am Ende hat sie 120 Päckchen gepackt. „Das ist schon eine ganze Menge! Aber es macht auch Spaß. Gerade weil man weiß, dass sich die Leute auch darüber freuen.“

Neben ihrer Arbeit hat Anita Gäding immer ein offenes Ohr. Zwischendurch packt sie auch kleine Geschenke für die Kunden des Marktes ein oder gibt Geschenk-Tipps. In der Weihnachtszeit boomt das Geschäft, besonders mit Lebensmitteln.

Da alles immer frisch und in ausreichenden Mengen im Supermarkt vorrätig sein soll, bleibt am Ende oft etwas übrig. Laut Umweltbundesamt landen in Deutschland fast ein Drittel der produzierten Lebensmittel im Müll. Eileen Deinert, Betriebsleiterin im Neuruppiner Edeka Brehme, will in ihrem Markt diese Menge möglichst klein halten.

„Wir unterstützen die Tafel nicht nur an Weihnachten bei der Sterntaler-Aktion, sondern das ganze Jahr über mit unseren Lebensmittelspenden.“ Dreimal in der Woche werden die Lebensmittel in den drei Filialen in Neuruppin, Rheinsberg und Flecken Zechlin abgeholt und dann über die Tafeln an Bedürftige verteilt.

„Wir können viele Lebensmittel zwar nicht mehr verkaufen – aber die sind deshalb nicht schlecht.“ Es würde wehtun, das Essen wegzuwerfen, nur weil die Mindesthaltbarkeit überschritten ist, sagt Eileen Deinert. „Das hat auch was mit der Wertschätzung zu tun, die wir haben, weil wir jeden Tag mit diesen Produkten arbeiten.“

Edeka Brehme beteiligt sich nicht nur an den Weihnachtsgeschenken

Aber trotzdem will man einmal im Jahr auch für eine besondere Freude sorgen, sagt Eileen Deinert. Deshalb unterstützt Edeka Brehme die Sterntaler-Aktion nun bereits zum zweiten Mal. Der Markt übernimmt die Dekoration und die Verpackung der Geschenke: „Wir geben gerne etwas dazu.“

Anita Gäding gibt sich viel Mühe beim Packen und Arrangieren der Präsente. „Gerade arme und bedürftige Menschen bekommen – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht viel geschenkt im Leben. Besonders die Kinder. Die Lebensmittel bei der Tafel bekommen sie in einer großen Kiste. Ich möchte, dass die Leute auch mal was Schönes haben – auch fürs Auge. “

Und ihre Arbeit wird geschätzt. „Viele Kunden der Tafel kaufen auch bei uns ein. Die wissen dann, dass ich die Pakete gepackt habe und bedanken sich bei mir.“

