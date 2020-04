Steuerbescheide aus dem Homeoffice: Wie das Kyritzer Finanzamt in der Corona-Krise arbeitet

Kyritz

Nie zuvor habe sich das Finanzamt so sehr mit sich selbst beschäftigen müssen wie in den zurückliegenden Tagen und Wochen. Das zumindest ist der Eindruck vom Amtsvorsteher Christian Schrinner aus Kyritz. „Wir bekommen ständig neue Informationen, müssen überlegen, wer mit welchen Laptops welche Aufgaben von zu Hause aus erledigen kann. Und vor allem: Wie bekommen wir seine Post schnellstmöglich zu ihm?“ Denn die Arbeit der Behörde könne ja nicht einfach liegenbleiben. In diesen Tagen erst recht nicht.

Schrinner ist Chef des Finanzamts in Kyritz, eines von 13 im Land Brandenburg – und von besonderer Bedeutung. Es ist nicht nur für die Steuerzahler aus den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zuständig. Von Kyritz aus werden die Betriebsprüfungen der Land- und Forstwirtschaft aus Brandenburg/Havel, Nauen und Potsdam durchgeführt.

Telefonisch ist das Finanzamt Kyritz nach wie vor erreichbar

Kyritz ist Ort der Lohnsteueraußenprüfung bei allen Betriebsstätten mit weniger als 100 Arbeitnehmern auch für die Einzugsbereiche des Finanzamts Oranienburg. Und es ist seit jetzt zehn Jahren neben Calau und Eberswalde eines der Finanzämter im Lande, die für die Grunderwerbsteuer zuständig sind, und zwar die der Finanzamtsbereiche von Brandenburg, Nauen, Oranienburg, Potsdam und Kyritz selbst.

In den Gebäuden an der Pritzwalker und Perleberger Straße in Kyritz arbeiten dafür rund 230 Leute. Eigentlich. „Telefonisch sind wir alle nach wie vor erreichbar, die Sprechzeiten sind unverändert, die Zentrale ist besetzt. Nur ein Teil von uns arbeitet eben von zu Hause aus“, erzählt Christian Schrinner.

Über ein Drittel der Belegschaft arbeitet von zu Hause aus

Von dieser Möglichkeit Gebrauch machen sollten vor allem die über 60 Jahre alten Mitarbeiter und all jene mit Vorerkrankungen. Also wer nach der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts als ein „Risikopatient“ gilt. Zudem gibt es viele Mitarbeiter, die ihre Kinder zu Hause betreuen.

Christian Schrinner ist der Vorsteher des Kyritzer Finanzamtes. Quelle: Archivfoto Sandra Bels

„Meine Leute müssen nicht von zu Hause arbeiten, aber sie dürfen“, sagt Schrinner. Am Ende nutzten dies gut 80 Beschäftigte, also über ein Drittel der Belegschaft. In der Konsequenz gestaltete sich die Raumkapazität in der Behörde für die anderen Mitarbeiter überaus ideal.

Einiges lässt sich gut erledigen auch ohne Zugang ins Behördensystem

Allerdings: Nicht jeder könne „einfach so“ von zu Hause aus arbeiten, so ins System gelangen, wie er es gewöhnt war. Also sei hier und da umdisponiert worden.

Amtsvorsteher Schrinner erklärt: „Bei der Grunderwerbssteuer etwa gibt es viele Verträge zu lesen oder bei den Einspruchsentscheidungen ist ein Aktenstudium erforderlich. Schreiben lassen diese sich auch ohne unser System.“

Eingesparte Arbeitswege als positiver Nebeneffekt

Hinsichtlich sogenannter Systemlaptops habe es eben nun mal nur ein bestimmtes Kontingent gegeben. Mit diesen lassen sich auch Veranlagungen durchführen – Steuerbescheide quasi vom Homeoffice aus versenden.

Noch ein positiver Effekt: Die meisten der Beschäftigten sparen sich ihre Fahrt zur Dienststelle, die im Schnitt eine halbe bis dreiviertel Autofahrstunde beträgt. Den weitesten Arbeitsweg hat eine Kollegin aus der Nähe von Rostock.

Viele Anträge in Zusammenhang mit der Corona-Krise

Dass sie alle via Telefon aufgrund der Situation übermäßig viele Anfragen bekommen würden, das habe Schrinner noch nicht feststellen können. Womöglich liege dies an den im Internet veröffentlichten Handreichungen seitens des Landes- und des Bundesfinanzministeriums zum Thema „Corona und Steuern“.

Dafür sei der Posteingang „bis zu 90 Prozent“ von diversen Anträgen bestimmt, die damit zusammenhängen. Dabei gehe es um Anpassungen von Steuervorauszahlungen oder Stundungen. Das Arbeitspensum sei deshalb gleich geblieben. Es habe sich nur inhaltlich verlagert. „Betriebsprüfungen beispielsweise sind dafür aktuell eben heruntergefahren“, verrät der Amtsvorsteher. Das könne sich jeder aber wohl auch denken.

Kyritz als eine von drei wichtigen Schnittstellen in Brandenburg

Zur Grunderwerbssteuer merkt er an, diese lasse sich nicht einfach stunden. „Davon hängt ja die Unbedenklichkeitsbescheinigung ab.“ Zum Ablauf: Wer ein Grundstück kauft, muss das von einem Notar beurkunden lasen. Der Notar ist verpflichtet, der zuständigen Stelle wie das Amt in Kyritz diesen Vorgang anzuzeigen. Dieses wiederum bestätigt mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass die Steuer entrichtet wurde.

Erst dann darf das Grundbuchamt die neuen Besitzer ins Grundbuch eintragen. Nur mit so einem Eintrag ist es möglich, zum Beispiel einen Bauantrag zu stellen oder Finanzierungsverträge abzuschließen. Und da ist Kyritz eben eine der drei wichtigen Schnittstellen in Brandenburg.

Mehr Austausch im Amt und unter den Behörden als zuvor

Telefonkonferenzen mit den anderen Amtsvorstehern erfolgen laut Schrinner derzeit wöchentlich. Zuvor habe es derartige Runden nur drei oder vier Mal im Jahr gegeben. „Das zieht sich ja auch alle Ebenen weiter höher durch. Was mich persönlich dabei überrascht hat ist, wie erstaunlich gut das funktioniert.“

Der Austausch unter den Sachgebietsleitern des Finanzamtes in Kyritz erfolge mittlerweile täglich. „Weil es täglich neue Informationen auch für uns gibt.“ Zuvor sei so etwas einmal in der Woche erfolgt. „Wir müssen ja nun auch viel improvisieren.“

Auch weiterhin kein Besucherverkehr in allen Finanzämtern

Und zudem wurde auch im Kyritzer Amt der Besucherverkehr eingestellt. Ebenso geschlossen sind die Service- und Informationsstelle in Pritzwalk und die Vor-Ort-Service-Stellen in Neuruppin und Perleberg. Das gilt darüber hinaus natürlich landesweit, wie Ingo Decker als Sprecher des Finanzministeriums in Potsdam erklärt: „Das zu wissen, ist ja auch das wichtigste für die Bürger.“

Alle Finanzämter im Land Brandenburg und deren Außenstellen sind seit dem 16. März geschlossen, bisher zunächst bis zu diesem Sonntag, 19. April – aber in Folge der derzeit diskutierten Verlängerung der Kontaktsperren nun wohl doch bis zum Mai.

Seitens des Ministeriums heißt es ebenso, dass jeder seine steuerlichen Angelegenheiten weiterhin klären könne. Die Empfehlung, Steuererklärungen per Nutzung von www.elster.de elektronisch abzugeben, gibt es ohnehin schon und gelte nun um so mehr. Anträge auf Fristverlängerungen oder Einsprüche sind auf diesem Wege ebenso möglich.

Von Matthias Anke