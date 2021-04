Neuruppin

Die letzten Arbeiten am Seedamm in Neuruppin laufen gerade. Noch ist die Straße über den Seedamm an der Baustelle auf eine Spur eingeschränkt. In wenigen Tagen soll der Verkehr wieder ohne Behinderungen laufen.

Die Bahn hatte gehofft, die Restarbeiten an der Straße bis Ende April erledigen zu können. Ob das tatsächlich klappt, war zuletzt aber unsicher. Seit dem Frühsommer 2020 ist der Seedamm eingeengt.

Die Bahn hat dort eine der beiden Gleisbrücken erneuern lassen. Wegen Problemen mit dem Untergrund hatte das länger gedauert als erhofft.

Seit Ende März rollen die Züge wieder. Rund um die Brückenbaustelle mussten aber noch Wege neu gepflastert, Geländer erneuert und andere Arbeiten erledigt werden.

Von Reyk Grunow