Neuruppin

Die Freude bei den Autofahrern in Neuruppin währt nur kurz: Zwar sind die zwei Baustellen in der Karl-Marx-Straße inzwischen fertig gestellt, doch ab Montag, 2. November, gibt es erneut Behinderungen in der Neuruppiner Innenstadt – dann sollen die Arbeiten am letzten Abschnitt der Friedrich-Engels-Straße, der noch nicht saniert wurde, beginnen.

Bis voraussichtlich Ende Juni 2021 soll zwischen Virchow- und Steinstraße nicht nur die Deckschicht komplett erneuert und eine Entwässerungsrinne angelegt werden. Vielmehr soll die kommunale Straße auf dann 6,50 Meter verengt werden. Zudem sind an beiden Seiten der Fahrbahn Parkplätze vorgesehen, teilt Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott mit.

Auch die Nebenanlagen werden erneuert

Demnach werden bei den Arbeiten auch die verbleibenden Nebenanlagen komplett erneuert. Die Gesamtkosten für diesen vierten Bauabschnitt bezifferte die Stadtsprecherin mit etwa 1,3 Millionen Euro.

Im Kreuzungsbereich zur Virchowstraße werden lediglich die Nebenanlagen ausgebaut, weil dort der Fahrbahnbereich bereits saniert wurde.

Die Stadtwerke rekonstruieren die Leitungen

Auch der Kreuzungsbereich zur Steinstraße wird vorerst nicht angefasst. Der Bereich wird erst ausgebaut, wenn der Landesbetrieb die Steinstraße saniert. Mit diesen Arbeiten will der Landesstraßenbetrieb 2022 beginnen.

Die Fahrbahn der Friedrich-Engels-Straße soll in den nächsten Monaten mit einer Betonsteinpflasterung an die Asphaltfahrbahn der Steinstraße angepasst werden. Die Stadtwerke wollen die Arbeiten in diesem Bereich nutzen, um die unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen zu rekonstruieren und zu erneuern. Dazu gehören die Trinkwasserleitung, der Schmutzwasser- und der Regenwasserkanal, die Fernwärmeanlagen sowie das Gasnetz.

Der Poller bleibt vorerst oben

Für die Zeit der Straßenarbeiten ist eine Umleitung ausgeschildert. Gesperrt sind bis Ende Juni ebenfalls die Eingangsbereiche von Stein- in die Kommissionstraße von Steinstraße in die südlich Kommunikation.

Zudem wird der Poller in der Fischbänkenstraße im Übergang zur Seepromenade während der gesamten Arbeiten oben. Damit soll verhindert werden, dass dieser Bereich von Ortskundigen als Schleichweg genutzt wird, teilte die Rathaussprecherin mit. Die Arbeiten in der Friedrich-Engels-Straße ziehen sich seit Jahren hin.

Von Andreas Vogel