Neuruppin

Wer ab Montag zwischen Neuruppin und Rheinsberg unterwegs ist, muss unter Umständen einen weiten Umweg in Kauf nehmen. Ab 19. August wird die Straße über Kunsterspring nach Norden am sogenannten Kuhburgsberg gesperrt.

Seit Ende Mai lässt der Landesstraßenbetrieb den Abzweig nach Storbeck von der Wittstocker Allee nördlich von Neuruppin umbauen. Acht Wochen lang war die Zufahrt zur Landesstraße L18 in Richtung Storbeck und Wittstock deshalb nicht möglich.

Der Abzweig galt laut Polizei als Unfallschwerpunkt. Die aktuellen Bauarbeiten sollen das Abbiegen für Autofahrer dort sicherer machen.

Fahrbahn wurde ein paar Meter verlegt

Die Firma Matthäi hat in den vergangenen Wochen die Einmündung der L18 ein paar Meter nach Süden verlegt. Die Fahrbahn musste dazu über die benachbarte Wiese geführt werden.

Erst während der Arbeiten haben die Baufirmen festgestellt, dass sich im Untergrund eine große Schicht Torf befindet. Weil der aber nicht tragfähig ist, musst er mehrere Meter tief ausgebaggert werden, erklärt Cornelia Mitschka, die Sprecherin des Landesstraßenbetriebs.

Das hat etwas länger gedauert als geplant. Statt Anfang August konnte der Abzweig in Richtung Storbeck deshalb erst jetzt wieder freigegeben werden.

Zweite Bauphase beginnt am Montag

Parallel zum Bau der Straße wurde wenige Meter weiter eine sogenannte Sedimentationsanlage errichtet, in der künftig das Regenwasser von den benachbarten Fahrbahnen gereinigt wird.

Am Montag beginnt nun die zweite Bauphase. In der soll die alte Betonfahrbahn, die am Kuhburgsberg in Richtung Norden führt, abgerissen und durch Asphalt ersetzt werden.

Die Fahrbahn in Richtung Kunsterspring und Rheinsberg wird dafür voll gesperrt, heißt es vom Landesstraßenbetrieb. Bis 7. Oktober sollen die Arbeiten beendet sein.

Neue Fahrpläne für drei Buslinien

Wer nach Kunsterspring oder noch weiter nach Norden will, muss in dieser Zeit einen Umweg fahren. Der führt über Katerbow, Rägelin und Frankendorf nach Steinberge. Nach Rheinsberg bietet sich alternativ die B122 über Alt Ruppin und Dierberg an.

Wegen der Bauarbeiten gelten ab Montag für die Buslinien 762 von Neuruppin nach Walsleben, 787 von Neuruppin nach Flecken Zechlin und 794 von Neuruppin nach Rheinsberg veränderte Fahrpläne. Alle drei Linien halten nicht in Kunsterspring. Auf der Linie 762 fahren zum großen Teil nur Rufbusse.

Die aktuellen Fahrpläne gibt es unter www.orp-busse.de im Internet. Dort können auch Rufbusse bestellt werden.

Von Reyk Grunow