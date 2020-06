Straße in Stöffin wieder frei, aber eingeengt

Stöffin

Die Dorfstraße nach Stöffin ist wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings müssen Autofahrer vermutlich bis Jahresende noch mit Einschränkungen wegen des Brückenbaus an der Autobahn rechnen, informierte am Donnerstag die Kreisverwaltung in Neuruppin. Der Grund für die Einschränkungen: Die Arbeiten an der Autobahnbrücke sind noch nicht beendet. Deshalb werde es wohl noch bis Jahresende zu halbseitigen Sperrungen kommen, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Straße war seit Ende April gesperrt

Seit 24. April war Stöffin wegen der Bauarbeiten nur von Protzen aus zu erreichen. Eigentlich sollte die Sperrung nur bis 21. Mai dauern. Doch die Havellandautobahn-Gesellschaft als Bauherr für die neue A 24 teilte im Mai mit, dass dieser Zeitplan doch nicht eingehalten werden könne. Deshalb wurden auch alle Einschränkungen bei den Linienbussen, die seit Ende April gelten bis Freitag, 5. Juni, verlängert.

Die Havellandautobahn-Gesellschaft hat in den vergangenen Wochen die Unterführung neu gebaut, mit der die Straße nach Stöffin unter der Autobahn hindurchführt.

