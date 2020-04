Straße nach Stöffin wird früher gesperrt

Stöffin

Die Zufahrtsstraße nach Stöffin wird nun doch schon einige Tage früher gesperrt als zuletzt angekündigt. Schon ab Freitag, 24. April, 8 Uhr, kann die Straße vom Stöffiner Berg in den Ort nicht mehr passiert werden. Das teilte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Dienstag mit. Ursprünglich war eine Sperrung erst ab Dienstag, 28. April, vorgesehen.

Nötig ist die Unterbrechung, weil die Havellandautobahn-Gesellschaft in der kommenden Wochen die zweite Hälfte der Unterführung abreißen will, mit der die Zufahrtsstraße nach Stöffin unter der A24 hindurch führt. Die Autobahnbrücke soll in den folgenden Monaten neu gebaut werden. Davor ist es aber nötig, ein Traggerüst für die Betonschalung aufzustellen. Auch das soll jetzt erfolgen.

Dass die Arbeiten nun einige Tage vorgezogen wurden, hat mehrere Gründe. Zum einen wollen die Bauleute das schöne Wetter noch nutzen, dass für die nächsten Tage angesagt ist. Zum anderen passt der neue Termin besser in den Fahrplan der Busgesellschaft ORP.

Wer einen Bus braucht, muss vorher anrufen

Durch den früheren Start sollen die Arbeiten auch einige Tage früher enden, bereits am 15. Mai. Bis dahin fahren die Busse nur sehr eingeschränkt nach Stöffin. Der Bus für den morgendlichen Schülerverkehr fährt weiterhin wie geplant. Den Rest des Tages über werden die Haltestelle Stöffin und Walchow, Abzweig nur von Rufbussen angefahren.

Wer einen Bus braucht, muss das in dieser Zeit wenigsten eine Stunde vorher unter 03391/40 06 18 bei der ORP anmelden. Rufbusse vor 7.30 Uhr am Morgen müssen sogar schon am Tag zuvor bestellt werden.

Die neue Autobahnbrücke bei Stöffin soll bis Ende des Jahres fertig sein, wenn auch die Arbeiten für den gesamten Abschnitt der A24 zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd abgeschlossen sind.

Von Reyk Grunow