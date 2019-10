Neuruppin

Die Bauarbeiten an der Landesstraße L16 nördlich von Neuruppin dauern länger. Die Straße in Richtung Kunsterspring und Rheinsberg bleibt am sogenannten Kuhburgsberg vorerst weiter gesperrt. Ursprünglich war vorgesehen, dass dort ab 8. Oktober wieder Autos fahren können. Doch daraus wird nichts. Stattdess...