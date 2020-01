Straßenabstufungen: Gespräch mit dem Land

Neuruppin

Nun wird es wohl ernst: Das Land will in Ostprignitz-Ruppin elf Straßenabschnitte mit einer Gesamtlänge von etwa 130 Kilometer an den Landkreis abtreten. Das geht aus einem sogenannten Abstufungskonzept hervor, das bereits 2018 vorgestellt wurde und sämtliche Regionen in der Mark betrifft.

In Ostprignitz-Ruppin geht es unter anderem um die L 18 zwischen Herzprung und der Wittstocker Allee in Neuruppin, die L 164 zwischen Walchow und Herzberg sowie die L 167 zwischen Neuruppin und Radensleben.

Nur in Oberhavel ist bisher etwas passiert

Gleichwohl ist bisher wenig passiert. Lediglich der Landkreis Oberhavel hat sich im März mit dem Land darauf geeinigt, in den nächsten fünf Jahren 76 Kilometer Landesstraße zu übernehmen. Im Gegenzug erhält Oberhavel bis zum Jahr 2033 einen Zuschuss vom Land in Höhe von knapp 14,5 Millionen Euro.

Auch Ostprignitz-Ruppin lehne die Übernahme von Landesstraßen nicht generell ab, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Allerdings müsste zuvor über die „finanziellen Rahmenbedingungen“ gesprochen werden. Dazu gehört beispielsweise, dass die betroffenen Straßen nicht allein zuvor vom Land saniert werden. Vielmehr pocht Ostprignitz-Ruppin zusätzlich auf die Finanzierung notwendiger Radwege durch das Land, wie beispielsweise an der Landesstraße L 164 vom Bahnhof Radensleben nach Altfriesack, so der Kreissprecher.

Ein weiterer Knackpunkt ist die L 18

Offen ist derzeit, was der Landesbetrieb Straßenwesen von den Forderungen aus Ostprignitz-Ruppin hält. Das wird sich jedoch schon bald klären: Für Februar sei ein Gespräch mit dem Landesbetrieb geplant, heißt es aus der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Für gewisse Spannung dürfte bei dem Treffen nicht allein die Frage zum vom Land finanzierten Bau neuer Radwege in Ostprignitz-Ruppin sorgen. Auch ein anderer Punkt könnte für Zündstoff sorgen: Hat doch Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) bisher stets betont, dass der Kreis es ablehnt, die L 18 zwischen Herzsprung und Wittstocker Allee in Neuruppin zu übernehmen – weil über diese Strecke regelmäßig der Verkehr rollt, wenn die A 24 nach einem Unfall mal wieder gesperrt ist.

An dieser Situation wird sich wohl so schnell kaum etwas ändern, da die Autobahn zwischen Neuruppin und Wittstock nicht auf sechs Spuren ausgebaut wird. Gleichwohl wird die L 18 vom Land weiterhin als „abstufungsrelevant“ eingestuft.

Lob für die Züge der Odeg

Das Abstufungskonzept ist eine Reaktion auf die Kritik des Landesrechnungshofes. Die Prüfer monieren seit Längerem, dass sich das Land zu viele Straßen leistet. Deshalb sollen vor allem die Pisten abgetreten werden, auf denen pro Tag weniger als 2500 Fahrzeuge unterwegs sind.

Deutlich entspannter ist Vizelandrat Nüse, wenn es um die Regionalzüge des RE 2 geht. „Das ist die beste und schnellste Verbindung in die Hauptstadt.“ Die gelb-grünen Züge der Odeg, die zwischen Wismar, Berliner Stadtbahn und Cottbus verkehren, sind von Neustadt (Dosse) aus in einer Stunde in der Metropole. „Es gibt auch nur geringe Verspätungen“, lobt Nüse.

Weiter Probleme beim Prignitz-Express

Ganz anders sieht es indes noch immer beim Prignitz-Express RE 6, der zwischen Hennigsdorf, Neuruppin, Wittstock und Wittenberge fährt. Mal müssen Schienen ausgebessert werden, mal fehlt es an Personal oder an Triebwagen.

„Es gibt gewisse Probleme“, so der Vizelandrat. Für Bahnkunden, die auf den Prignitz-Express angewiesen sind, wird es in diesem Jahr nicht leichter. Denn zwischen Juni und Dezember will die Bahn die zwei Bahnbrücken im Neuruppiner Seedamm erneuern. Eine der Brücken soll komplett ersetzt werden, die andere lediglich saniert werden.

Die Züge können deshalb aus Richtung Berlin nicht mehr zum Rheinsberger Tor fahren: Die Bahn will am Ende des Seedammes einen Behelfsbahnhof einrichten, während die Züge aus Richtung Wittstock bis zum Rheinsberger Tor und dann wieder zurück fahren.

Von Andreas Vogel