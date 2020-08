Straßenbäume in Neuruppin: Wie man richtig gießt

Neuruppin

Vertrocknete Äste in den Straßenbäumen an der Heinrich-Rau-Straße, kahle Kronenteile in einem Baum an der Präsidentenstraße – die anhaltende Trockenheit setzt Neuruppins Straßenbäumen zu. Noch sei schwer zu beurteilen, wie groß die Schäden sind, sagte Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott: „In den meisten Fällen werden wir die Auswirkungen erst ein oder mehrere Jahre später erfahren.“

Sicher ist schon jetzt: Neuruppins Baumwarte beobachten gerade in den alten Bäume mehr Totholz als sonst üblich. Die Stadt rechnet deshalb damit, mehr Aufwand für die Pflege der Bäume betreiben zu müssen. „Auch die Zahl der Grünastabbrüche wird mit längerer Trockenheit zunehmen“, sagt Ott. Nach Einschätzung von Neuruppins Baumexperten werden in den kommenden Jahren mehr alte Bäume ausfallen als normal.

Wassersäcke für Neuruppins Bäume

Um Straßenbäume besser versorgen zu können, hatte Neuruppin schon vor zwei Jahren 195 Bewässerungssäcke angeschafft. Die Beutel aus reißfestem Gewebe können über mehrere Stunden bis zu 60 Liter Wasser abgeben. Etwa fünf bis sieben Stunden dauert es, bis alles Wasser über kleine Löcher im Boden der Säcke versickert ist. Der Vorteil dieses Bewässerungssystems: Der trockene Boden kann das Wasser besser aufnehmen.

„Die Anschaffung der Bewässerungssäcke hat sich auf jeden Fall bewährt“, sagt Ott. „Vor allem mit Blick auf unsere Jungbäume.“ Noch mehr Straßenbäume sollen über einen solchen Bewässerungssack versorgt werden – die Stadt hat bereits weitere Säcke angefordert.

Auch die Neuruppiner können helfen

Doch sind längst nicht alle Bäume mit einem solchen Bewässerungssystem ausgestattet. Wer den Baum vor seiner Haustür gießen möchte, tut also Gutes. Nach wie vor sie die Stadt dankbar, so Ott, wenn Anwohner zur Gießkanne greifen.

Beim Bewässern der Bäume sollten allerdings einige Regeln beachtet werden. Weil der ausgetrocknete Boden nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen kann, sollte möglichst in Etappen gegossen werden – ansonsten droht das Wasser abzulaufen, ohne in den Boden einzudringen.

Bis zu 100 Liter Wasser

Experten vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) empfehlen, ausgewachsene Bäume einmal pro Woche mit bis zehn Zehn-Liter-Eimern zu gießen. Einmal wöchentlich ein große Menge zu gießen, ist nach ihrer Einschätzung besser als täglich eine kleine Menge zu gießen – denn nur ein große Wassergabe erreicht auch die tiefen Wurzeln.

Es empfiehlt sich in den frühen Morgenstunden wässern. Der über Nacht abgekühlte Boden kann die Feuchtigkeit dann am besten aufnehmen. Wer möchte, kann auch nach Sonnenuntergang zum Wassereimer greifen. Ein Ring aus Erde rund um den Baum kann helfen, das Wasser in Baumnähe zu halten.

Lücken in der Krone

Leidet ein Baum unter Trockenstress, so rollen sich seine Blätter ein und vergilben. Im Baumwipfel sind die Symptome zuerst erkennbar. Die Krone wird bei anhaltendem Wassermangel schütter. Der Baum bildet nur noch kleinere und deutlich hellere Blätter aus.

