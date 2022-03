Alt Ruppin

Der erste Asphalt musste schon weichen. Ein Bagger hat die Fahrbahn an der Ecke Breite Straße und Friedensstraße in Alt Ruppin am Montag mit seiner Schaufel aufgerissen.

In den nächsten Monaten wird die Einmündung und die gesamte Friedensstraße neu gebaut. Das Stück gehört zur B122. Sie bekommt zwischen Breiter Straße und dem Ortsausgang von Alt Ruppin bis zum Jahresende eine neue Fahrbahn, neue Geh- und Radwege und eine neue Straßenbeleuchtung.

Wegen der Bauarbeiten ist die B122 in Alt Ruppin seit Montag gesperrt. Die weiträumige Umleitung führt über Wulkow, Schönberg, Lindow, Klosterheide nach Dierberg und umgekehrt.

Von Reyk Grunow