Neuruppin

Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr wieder auf mehrere Straßensperrungen in und um Neuruppin einstellen. Im Moment sind wegen des Frostes Arbeiten an Straßen und Wegen zwar schwierig. Sobald das Wetter es zulässt, sollen die Arbeiten aber so richtig starten.

Eines der größten Bauvorhaben liegt diesmal im Neubaugebiet. Nach jahrelanger Vorbereitung will die Stadt Neuruppin in diesem Jahr damit beginnen, die Artur-Becker-Straße zu sanieren. Das passiert in mehreren Schritten. Geplant ist in diesem Jahr zunächst der Ausbau der Straße zwischen Fehrbelliner Straße und Heinrich-Rau-Straße.

Anzeige

Gerade haben die Stadtwerke das Verlegen neuer Gas-, Fernwärme-, Wasser- und Stromleitungen ausgeschrieben. Für den 8. März ist zu dem Thema eine Sondersitzung des Neuruppiner Hauptausschusses vorgesehen. „Der Baubeginn ist für Ende März 2021 geplant“, sagt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott. Ende Oktober könnten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mehrere Monate lang wird die Artur-Becker-Straße in diesem Bereich wohl gesperrt werden. Rad- und Autofahrer können die Baustelle jedoch mit verhältnismäßig geringem Umweg durchs Neubaugebiet umfahren.

Seit November ist die Friedrich-Engels-Straße zwischen Virchow- und Steinstraße gesperrt. Quelle: Reyk Grunow

Noch bis Mitte des Jahres laufen die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Friedrich-Engels-Straße. Sie ist zwischen Virchow- und Steinstraße schon seit November unterbrochen. Ein Großteil der Tiefbauarbeiten für die Stadtwerke sind schon erfolgt. Sobald es wärmer wird, legen die Firmen dort wieder los.

Das gilt auch für die Arbeiten an der sogenannten Kommunikation, dem Weg entlang der Stadtmauer. Der wird zurzeit zwischen Karl-Marx- und Schifferstraße ausgebaut. Rund 800.000 Euro sind für das Vorhaben eingeplant.

Die Arbeiten in der Friedrich-Engels-Straße sollen voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein, die an der Kommunikation wohl erst später.

Die sogenannte Kommunikation an der Stadtmauer in Neuruppin wird derzeit zwischen Karl-Marx-Straße und Schifferstraße saniert. Quelle: Reyk Grunow

Ebenfalls im Sommer will der Landesstraßenbetrieb damit beginnen, den Radweg entlang der B 167 zwischen Neuruppin und Alt Ruppin zu erneuern. Die benachbarten Bäume hatten mit ihren Wurzeln in den vergangenen Jahren die Oberfläche des Weges immer mehr zerstört. Jetzt soll der Weg völlig neu angelegt werden, sagt Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen: „Da ist schon einiges zu tun.“

Die Bäume entlang des Radwegs werden im Zuge der Arbeiten gefällt, es werden auch keine neuen gepflanzt, sagt Schmidt: „Das macht an dieser Stelle keinen Sinn.“ Die Wurzeln der neu gepflanzten Bäume würden den Radweg irgendwann wieder zerstören.

Auch ein Teil der Bäume an der Bundesstraße B 122 in Alt Ruppin lässt der Landesbetrieb fällen. Die Bundesstraße soll zwischen Breite Straße und dem Ortsausgang in Richtung Zippelsförde saniert werden. Die Arbeiten dort sollen im Herbst beginnen und etwa ein Jahr dauern. In dieser Zeit ist die B 122 in diesem Bereich gesperrt. Anders als am Radweg in der Alt Ruppiner Allee werden die gefällten Bäume an der B 122 durch neue ersetzt.

Ab Herbst wird die B 122 in Alt Ruppin gesperrt. Das Land lässt die Strecke zwischen Breite Straße und Ortsausgang sanieren. Das dauert etwa ein Jahr. Quelle: Henry Mundt

Auch der Ausbau der Ernst-Toller-Straße in Neuruppin könnte im Herbst 2021 beginnen. Die Stadtwerke haben schon im vergangenen Jahr begonnen, an der Ecke Toller- und Steinstraße ein neues Heizwerk für Holzhackschnitzel zu bauen. Um das ans Fernwärmenetz anzubinden, müssen in der Ernst-Toller-Straße neue Leitungen verlegt werden.

Wenn die alte Kopfsteinpflasterpiste zwischen Steinstraße und Stadtgarten ohnehin aufgerissen wird, soll sie auch gleich saniert werden. Im Auftrag der Stadt bauen die Stadtwerke so eine völlig neue Fahrbahn. Parallel dazu entstehen gleich noch ein ordentlicher Gehweg und weiter befestigte Stellplätze für Autos. Denn perspektivisch soll der Parkplatz vom Bahnhof Rheinsberger Tor in die Ernst-Toller-Straße umziehen.

Von Reyk Grunow