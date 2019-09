Sie haben gestohlen, geschlagen, jemanden sexuell genötigt: Trotzdem sollen die Jugendliche noch eine Chance erhalten, ihr Leben in den Griff zu bekommen – ohne erst ins Gefängnis zu müssen. „Haftvermeidung durch soziale Integration“ heißt das Projekt, das in diesem Jahr bereits gut 30 Jugendliche in Neuruppin mitgemacht haben.