Neuruppin

Besucher der ersten Neuruppiner Street Food Festivals können sich am kommenden Wochenende einmal quer um den ganz Globus naschen. Auf dem Neuruppiner Schulplatz bieten Köche internationale Spezialitäten. Nach Angaben des Veranstalters gibt es Köstlichkeiten aus allen fünf Kontinenten – spanische Fleischspieße ebenso wie etwa chinesische Teigtaschen.

Mutigen verspricht die Magdeburger Veranstaltungsagentur Street Art Event auch gegrillte Insekten. Wer Gewöhnlicheres mag, könnte bei einer großen Auswahl an Burgern glücklich werden. Für den guten Geschmack werden einige von ihnen über eine Feuertonne gegrillt.

Mehr als 40 Stände auf dem Schulplatz

Das Festival – nach eigenen Angaben Europas größtes Street Food Festival – tourt durch ganz Deutschland. Berlin, Leipzig, Dresden und Magdeburg sind Festivalstationen. Erstmals fahren die Foodtrucks auch in Neuruppin vor. Dort fällt das Festival hier kleiner als in den ungleich größeren Städten aus. Etwa 45 verschiedene Stände soll es auf dem Schulplatz geben. Darunter auch zahlreiche Getränkestände, die Brauspezialitäten oder ausgefallene Smoothies anbieten.

Das Festival ist am kommenden Freitag zwischen 14 und 22 Uhr geöffnet. Am Sonnabend findet die kulinarische Weltreise zwischen 11 und 22 Uhr statt – und am Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr. Das Festival, das Areal wird eingezäunt, kostet drei Euro Eintritt.

Kindern verspricht der Veranstalter ein große Spielzone. Kleine Gäste können sich auf Bungee-Trampoline wagen – oder einfach nur mit Wasserbällen spielen.

Wochenmarkt am Sonnabend

Wegen des Street Food Festivals fällt der Neuruppiner Wochenmarkt am Donnerstag und Freitag aus. Die Händler werden aber am Sonnabend, 27. Juli, ab etwa 9 Uhr ein paar Meter weiter, auf dem Karl-Kurzbach-Platz, ihre Waren feilbieten können, sagt Christian Ringleb, Veranstaltungsmanager bei der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom. Die Inkom kümmert sich um den Neuruppiner Wochenmarkt. Wie viele Händler am Sonnabend zum Wochenmarkt kommen werden, das war am Mittwochmittag aber noch unklar.

Von MAZ-online.de