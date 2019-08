Neuruppin

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen ans Neuruppiner Bollwerk gerufen worden. Dort an der Seepromenade war es gegen 21.15 Uhr zu einem heftigen Streit gekommen.

Der Streit drehte sich um eine vermisste 16-jährige Neuruppinerin, die in Begleitung von zwei jungen Männern am See war. Ein Verwandter soll sie unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, nach Hause zu kommen. Die Polizei schlichtete. Letztlich wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Jugendliche wurde zunächst in die Ruppiner Kliniken gebracht, da sie sich offenbar in schlechter psychischer Verfassung befand. Mehrere Strafanzeigen wurden an diesem Abend aufgenommen, unter anderem wegen Körperverletzung und Nötigung. Das Messer haben die Polizeibeamten sichergestellt.

Von MAZonline