Neuruppin

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer 28-jährigen Frau und einem 30 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zu Montag in Neuruppin gekommen. Der heftige Streit ereignete sich auf dem Balkon einer Wohnung in der Artur-Becker-Straße am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr.

Nach einem gemütlichen Beisammensein, bei dem auch Alkohol getrunken wurde, hatte sich die Frau auf dem Balkon auf eine Bank gelegt, um zu schlafen. Jetzt kam der 30-Jährige und stach ihr mit dem Finger in die Rippen. Genervt darüber gerieten beide in Streit und die 28-Jährige trat mit dem Fuß nach dem 30-Jährigen, wodurch er eine Platzwunde über dem Auge erlitt.

Erst genervt, dann geschlagen

Daraufhin gingen beide aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Erst durch Bekannte konnten sie getrennt werden. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden. Die junge Frau lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Die Polizeibeamten nahmen zwei Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung auf. Das Handy der Frau wurde nämlich bei dem Streit beschädigt.

Von MAZonline