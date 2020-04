Streit über Sondersitzung des Kreistages in Neuruppin

Neuruppin

Der Kreistag von Ostprignitz-Ruppin soll Anfang Mai zu einer Sondersitzung zusammenkommen und dabei über den Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Landkreis sprechen. Das fordert der Neuruppiner Siegfried Wittkopft (BVB-Freie Wähler). „Ich möchte wieder den Gleichklang zwischen Verwaltung und Abgeordneten herstellen.“

Wittkopf kritisiert, dass in Ostprignitz-Ruppin seit Wochen allein die Verwaltung agiert und lediglich der sogenannte Ältestenrat, in dem die Chefs der Fraktionen sitzen, im Wochentakt mit den Spitzen der Verwaltung bei einer Telefonkonferenz im Austausch stehen. „Aber da wird nichts protokolliert. Man hat als Abgeordneter nichts in der Hand.“ Zudem sei der Rat kein Gremium, dass etwas beschließen könne, so Wittkopf. „Wir sollten nicht länger ausgeschaltet sein.“

Agiert die Verwaltung mit zweierlei Maß?

Am meisten ärgert sich der Neuruppiner darüber, dass er das Gefühlt hat, dass die Verwaltung beim Kampf gegen die Corona-Pandemie offenbar mit zweierlei Maß agiert. Während in Neustadt (Dosse) nach Bekanntwerden eines Coronafalls sofort das Leben von mehr als 2000 Menschen stillgelegt worden sei und diese zu einer häuslichen Isolation aufgefordert worden seien, habe die Verwaltung bei Rheinsberg ohne Absprache mit den Abgeordneten ganz anders agiert. Die betroffenen Familien und ihre Kontaktpersonen wurden am Freitag zur häuslichen Isolation in das Jugenddorf nach Gnewikow gefahren. „Warum handelt man hier so unterschiedlich?“, fragt Wittkopf.

Auch andere Kreistagsabgeordnete sind über das Agieren der Verwaltung nicht glücklich. Allerdings spricht sich derzeit kaum jemand für eine Sondersitzung aus – zum einen wegen der möglichen Kosten, die laut dem Neuruppiner Bündnisgrünen Wolfgang Freese angeblich im fünfstelligen Bereich liegen würden. Zum anderen, weil es kaum einen Raum für die 46 Abgeordneten, plus die Mitarbeiter der Verwaltung gibt, in dem bei Wahrung des Sicherheitsabstandes getagt werden könne. Denn die Aula im Neuruppiner Oberstufenzentrum ist dafür zu klein.

Reicht auch eine Sondersitzung des Kreisausschusses?

Möglicherweise reiche ja auch eine Sondersitzung des Kreis- und Finanzausschusses im Oberstufenzentrum aus, um die offenen Fragen klären zu können, sagt CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke. Das sieht SPD-Fraktionschef Axel Gutschmidt ähnlich.

Indes hätte Thomas Voigt, Chef der Fraktion Bauern, freie Wähler und FDP, mit einer Sondersitzung kein Problem, da es um „berechtigte Fragen“ gehe. Doch müssten die Leute durch die Abstandsregeln geschützt sein. Auch Ronny Kretschmar (Linke) hält es für angemessen, nicht erst auf den planmäßigen Kreistag am 18. Juni zu warten. „Es geht darum, wie unsere Wirtschaft mit der Krise zurechtkommt und was das für unseren Haushalt bedeutet.“ Indes will die AfD erst am Wochenende beraten, was sie von einer Sondersitzung hält.

Unheitliches Lagebild im Amt Temnitz

Auch im Amt Temnitz hatten Amtsdirektor Thomas Kresse, die Bürgermeister der sechs Gemeinden und der Amtsausschuss überlegt, wie sie in Corona-Zeiten mit den Sitzungen umgehen. Das Lagebild: unheitlich. Während die Temnitztaler Gemeindevertreter mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie lieber vorerst gar nicht tagen wollen, drängt Walsleben auf einen Termin. Am Mittwoch, 20. Mai, werden die Walslebener Gemeindevertreter als erste im Amt Temnitz wieder zusammenkommen.

Die Sitzung wird wie üblich im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden – Tische und Stühle lassen sich dort so stellen, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Anderswo ist das schwieriger. Die Dabergotzer Gemeindevertreter etwa berieten vor der Corona-Pandemie in einer Vereinsgaststätte. Doch die ist jetzt geschlossen.

Wo die Dabergotzer Gemeindevertreter sich demnächst treffen sollen, ist noch unklar. Kurzzeitig sei überlegt worden, in der Wildberger Turnhalle zu tagen, sagt Amtsdirektor Kresse. Doch das habe die Gemeindevertreter vor ein neues Problem gestellt. Schließlich müssen öffentliche Sitzungen so organisiert sein, dass sie von interessierten Dabergotzern auch besucht werden können. „Soll man Busse anbieten, damit jeder nach Wildberg kommen kann?“, fragt Kresse. Zu aufwändig, befand man.

