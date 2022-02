Streit über geplantes Flüchtlingsheim: Rheinsberg greift in die Trickkiste

Rheinsberg

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) und das Gros der Stadtverordneten haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie die Pläne von Ralf Reinhardt (SPD) verhindern können. Der Landrat plant, im einstigen Hotel „Seeblick“ in Flecken Zechlin ein Flüchtlingsheim für bis zu 150 Menschen einzurichten.

Die Stadtverordneten haben deshalb bei einer Sondersitzung am Mittwoch, die von etwa 80 Interessierten verfolgt wurde, mit großer Mehrheit sowohl einen Bebauungsplan für eine etwa 1,8 Hektar große Fläche in Flecken Zechlin als auch eine sogenannte Veränderungssperre für dieses Gebiet beschlossen.

Zur Sondersitzung der Rheinsberger Stadtverordneten waren etwa 80 Interessierte gekommen. Quelle: Andreas Vogel

Hotel bei Rheinsberg steht seit 2009 leer

Es gebe in Flecken Zechlin einen stetigen Bedarf an Wohnbauflächen, sagte der Rheinsberger Bürgermeister. Wegen der kleinteiligen Besiedlung in Flecken Zechlin ist die Stadt zudem dagegen, dass das seit 2009 leer stehende Hotel „Seeblick“ wieder belebt wird. Stattdessen sollten die Anlagen zurückgebaut und einer „sinnvollen“ Nachnutzung zugeführt werden, heißt es.

Lediglich Freke Over und Paul Kurzke (beide Linke) stimmten gegen die Pläne. Das sei eine Verhinderungsplanung, die vom Gericht kassiert werde, sagte Paul Kurzke, der Bauingenieur ist. Er verwies darauf, dass Rheinsberg vom Landrat über die Pläne für ein Flüchtlingsheim in Flecken Zechlin informiert worden sei und erst daraufhin eiligst die Bebauung rings um den südöstlichen Weinbergsring in Flecken Zechlin neu ordnen wolle.

Schachzug des Rheinsberger Bürgermeisters

Ob es sich bei dem Schachzug des Rheinsberger Bürgermeisters tatsächlich um eine unzulässige Verhinderungsplanung handelt, das werden wohl die Gerichte klären müssen. Anja Holtz-Baumert vom Rheinsberger Bauamt erklärte am Mittwoch jedenfalls, dass die Rheinsberger Pläne klar formuliert und die Veränderungssperre aus ihrer Sicht auch rechtmäßig sei.

Die Kreisverwaltung in Neuruppin wollte sich dazu am Donnerstag nicht äußern. Allerdings scheint sie anderer Meinung zu sein. Denn aus der Pressestelle hieß es, dass der Rheinsberger Beschluss, sobald er im Wortlaut vorliege, genau rechtlich geprüft werde.

Lediglich Freke Over (l.) und Paul Kurzke (beide Linke) lehnten die Pläne der Stadt ab. Die Politiker sprachen von einer Verhinderungsplanung. Quelle: Andreas Vogel

Der Rheinsberger Stadtverordnete Freke Over befürchtet zudem „massive“ Schadensersatzansprüche, wenn der Investor, der das einstige Hotel in Flecken Zechlin für den Landkreis zum Flüchtlingsheim umbauen will, nun auf Verlangen der Stadt zwei der vier Geschosse zurückbauen solle.

Rheinsberger Abgeordnete wollen kein Ghetto für Flüchtlinge

„Wir sollten alle Chancen nutzen, um das unsinnige Vorhaben eines Flüchtlingsheimes am Weinberg zu verhindern“, betonte hingegen Horst-Rainer Maranke (CDU). Der Ortsvorsteher von Flecken Zechlin verwies darauf, dass der Ortsbeirat tags zuvor den zwei Vorlagen der Rheinsberger Stadtverwaltung einhellig zugestimmt habe.

„Wohnverbünde sind besser als Heime“, sagte Ulrike Liedtke. Die SPD-Politikerin verwies darauf, dass es andere Ideen brauche, um geflüchteten Menschen helfen und sie unterbringen zu können. Dem stimmte Petra Pape (BVB/Freie Wähler) zu. Flüchtlinge hätten sowohl ein Recht auf eine Wohnung als auch auf Arbeit und Integration, so Rheinsbergs Ortsvorsteherin.

„Wir wollen kein Ghetto für Flüchtlinge“, sagte Marion Grefrath. Die SPD-Frau sieht ein hausgemachtes Problem – wegen der seit Langem bekannten Abneigung zwischen dem Rheinsberger Bürgermeister und dem Landrat. Grefrath schlug deshalb vor, dass das Thema Unterkunft für Flüchtlinge in Rheinsberg noch einmal zwischen Bürgermeister Schwochow und Landrat Reinhardt behandelt werden sollte – dann aber im Beisein des Ältestenrates.

Rheinsberg hatte Wohnungen angeboten, aber Bedingungen gestellt

Rheinsberg hatte dem Landkreis zwar im vergangenen Jahr zehn Wohnungen für geflüchtete Menschen angeboten, dabei aber Bedingungen gestellt. „Wir brauchen einen Mix an Nationalitäten“, so Schwochow, der die Aufnahme von Menschen aus Tschetschenien vehement ablehnt.

Der Grund: In einer Rheinsberger Wohnsiedlung war es im Sommer 2020 zu einer großen Schlägerei zwischen Deutschen und Polen auf der einen sowie Tschetschenen auf der anderen Seite gekommen. Um die Lage zu beruhigen, war die Polizei damals mehrere Tage im Einsatz. So etwas soll sich nicht wiederholen.

Wegen der Bedingungen – es wurde damals auch gefordert, dass in der Stadt kein Flüchtlingsheim entstehen dürfe – hat der Landkreis die Rheinsberger Wohnungen für Flüchtlinge abgelehnt. „Ich habe das Gefühl, dass eine Schlichtung zwischen dem Landrat und dem Rheinsberger Bürgermeister nötig ist“, sagte Freke Over.

Doch nun wird die Kreisverwaltung erst einmal die Rheinsberger Beschlüsse zu Flecken Zechlin auf Rechtmäßigkeit prüfen.

Von Andreas Vogel