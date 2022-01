Neuruppin

Die Bezeichnung „Sommer“ trifft es: Wenn überhaupt, dann ist der Sandstreifen neben dem alten holprigen Pflaster der Dorfstraße in Radensleben nur im Sommer zu benutzen. Im Moment ist die Fläche von Regen und geschmolzenem Schnee aufgeweicht.

Überall haben Autos ihre Spuren hinterlassen: tiefe Furchen von den Reifen der Lastwagen und jede Menge Schlaglöcher voller Wasser. Autofahrer können mit ihrem Wagen nur noch den schmalen Pflasterstreifen benutzen und auch den nur mit Vorsicht.

Eigentlich soll die Dorfstraße 2022 zur Baustelle werden. Die Stadt Neuruppin will nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren mal wieder einen Versuch wagen, die Fahrbahn zu sanieren. Doch sie darf nicht: Die Dorfstraße steht unter Denkmalschutz.

Denkmalbehörde will Dorfstraße in Radensleben erhalten

Und die Denkmalbehörde bei der Kreisverwaltung in Neuruppin besteht darauf, dass die Dorfstraße so bleibt, wie sie ist. Im Prinzip jedenfalls. Eine Modernisierung etwa mit Asphalt, wie sie das Neuruppiner Bauamt vorschlägt, kommt für die Denkmalschützer überhaupt nicht infrage.

2013 sollten die Bauarbeiten an der Fahrbahn aus Kopfsteinpflaster und Sommerweg schon beginnen. Nach langer und heftiger Diskussion schien damals alles klar. Bis ein Radenslebener beantragte, die Straße zu schützen. Die Fachleute haben dem Antrag zugestimmt und so hat Radensleben seit 2013 ein Denkmal mehr. Was den Umbau bisher unmöglich machte.

Ist die Dorfstraße nun so besonders? Gibt es nicht andere Straßen, die erhaltenswerter sind? Immerhin ist die Strecke zwischen der Kreuzung in Radensleben und der Ortsausfahrt in Richtung Wall nicht nur in miserablem Zustand. Sie besteht auch noch aus verschiedensten Materialien: Feldsteine hier, behauene Granitsteine dort, dazwischen mehr der weniger große Flickstellen aus Asphalt.

Für die Experten ist das kein Problem. „Die Untere Denkmalbehörde hegt keinen Zweifel am Denkmalwert des in Rede stehenden Abschnitts der Dorfstraße“, lässt Landrat Ralf Reinhardt auf eine schriftliche Anfrage von Sebastian Steineke wissen. Steineke ist Stadtverordneter in Neuruppin und leitet die CDU-Fraktion im Kreistag von Ostprignitz-Ruppin.

Neuruppin will nur einen Teil des alten Pflasters erhalten

Die Neuruppiner Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, nur einen Teil der Dorfstraße als Denkmal zu erhalten und den Rest als moderne Straße auszubauen. Auf rund 100 Metern Länge könnte demnach das alte Pflaster wieder hergerichtet werden inklusive des Sommerweges nebenan.

Die restlichen 700 Meter Straße würde die Stadt gern als Asphaltstraße neu bauen. Sodass sie auch der Belastung durch die schweren Landmaschinen und Traktoren, die dort ständig fahren, gewachsen ist.

Des lehnt die Denkmalbehörde ab. Ihre Forderung: Das Pflaster muss auf der gesamten Länge erhalten werden. Allenfalls dürfen zwei Fahrspuren für Autos anlegt werden. Dazwischen müssen die alten Steine aber wieder neu verlegt werden. Eine Verbreiterung ist nicht möglich, der Sommerweg muss auf gesamter Länge erhalten bleiben.

Baudezernent Krohn: Eine Klage würde zu lange dauern

Dagegen hat die Stadt Neuruppin inzwischen Widerspruch eingelegt. Zwischenzeitlich war sogar von einer möglichen Klage der Stadt gegen den Landkreis die Rede. Doch davon rät Baudezernent Arne Krohn inzwischen ab.

„Meiner Meinung nach sollten wir darauf verzichten, diese Frage in einem juristischen Verfahren klären zu lassen“, sagt er nach einem erneuten Gespräch mit Vize-Landrat Nüse im Dezember. Über eine Klage müsste das Verwaltungsgericht entscheiden. „Und da sagt die Erfahrung, dass ein entsprechender Termin in drei, vier oder fünf Jahren stattfinden kann“, gibt Arne Krohn zu bedenken. Bis dahin müssten alle Ausbaupläne ruhen.

Neuruppin will neue Varianten für eine neue Dorfstraße vorschlagen

Die Stadt will stattdessen noch eine andere Varianten für den Umbau der Dorfstraße prüfen und mit der Kreisverwaltung besprechen. Ziel ist ein Kompromiss zwischen Stadt und Kreis und das möglichst bald. Krohn hofft, dass bis Ende März ein Variante vorliegt, der auch die Denkmalbehörde zustimmen kann.

„Wir sind dann vielleicht im zweiten Quartal so weit, dass wir die Genehmigung einreichen“, schätzt Krohn vorsichtig. Danach müssten noch Fördermittel beantragt werden. „Wenn alles gut läuft, könnten wir vielleicht 2023 bauen.“ Arne Krohn wird das als Baudezernent allerdings nicht mehr erleben. Er geht Ende Februar 2022 in den Ruhestand.

Von Reyk Grunow