Der Sonderkreistag am Dienstag in Kyritz sollte eigentlich im Zeichen von 30 Jahren Deutsche Einheit stehen. Stattdessen wird heftig vor und hinter den Kulissen über die Pläne von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) gestritten, der die Rechte der mehr als 2000 Beschäftigten der Klinik-Holding beschneiden will.