Der Kreistag Ostprignitz-Ruppin entscheidet am Dienstag in Kyritz, ob die umstrittenen Pläne zum Abschmelzen der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin umgesetzt werden. Die Kreisverwaltung beteuert, dass mit der geplanten Reform die Rechte der mehr als 2000 Beschäftigten nicht beschnitten werden sollen. Doch genau das befürchten die Betriebsräte.