Neuruppin

Das war die zweite Schlappe innerhalb weniger Wochen zur selben Frage: Im Sozialausschuss am Dienstag haben die Fraktionen von SPD, Pro Ruppin und BVB/Freie Wähler ihren Antrag zum heiß diskutierten Neubau einer Hauptwache für die Neuruppiner Feuerwehr erneut zurückgezogen.

Schon bei der Diskussion über den Stadthaushalt im Dezember wollten die drei Fraktionen den grundsätzlichen Neubau einer zentralen Wache irgendwann in den nächsten Jahren zur Diskussion stellen und waren damit gescheitert. Am Dienstag ging es ihnen ähnlich – wenn auch aus einem etwas anderen Grund.

Seit etlichen Jahre ist klar, dass die Verhältnisse für die Feuerwehrleute in der Wache an der Schinkelstraße nicht mehr tragbar sind. In dem Haus aus den 1990er Jahren ist der Platz so knapp, das sich die Hälfte der Feuerwehrleute im Notfall in der Garage neben den startenden Fahrzeugen umziehen muss, sagt der Stadtbrandmeister Reinhardt Jachnick.

Kein Platz mehr in Neuruppin für neue Feuerwehrleute

Die Feuerwehr könne derzeit keine neuen Leute mehr aufnehmen, weil er nicht wisse, wo er sie unterbringen soll, so Jachnick.

Schon 2019 hatte ein Gutachter der Feuerwehr bescheinigt, dass an einer neuen Hauptwache kein Weg vorbei führt. Doch die wäre sehr teuer. Wie teuer genau, kann die Stadtverwaltung bisher nur schätzen, denn konkrete Pläne gibt es nicht.

Reinhard Jachnick leitet die Neuruppiner Feuerwehr. Quelle: Peter Geisler

Ein Anhaltspunkt für die Neuruppiner könnte Königs Wusterhausen sein. Auch dort soll eine neue Hauptwache für die Feuerwehr gebaut werden. Inklusive Grundstückskauf sind dort knapp 30 Millionen Euro eingeplant. Viel Geld, zumal mit Fördermitteln vom Land derzeit nicht zu rechnen ist.

SPD, Pro Ruppin und BVB/Freie Wähler wollten jetzt noch einmal diskutieren, ob so ein Haus wirklich nötig ist. Sie wollten erreichen, dass die Stadtverwaltung prüft, ob nicht auch ein kleineres reicht und zusätzlich der bisherige Standort in der Schinkelstraße aufgemöbelt werden könnte.

Unter den Neuruppiner Feuerwehrleuten hatte das in den vergangenen Tagen für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Deren Standpunkt steht fest: Es geht nur mit einer zentralen Wache. Haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute dürften nicht getrennt werden, sagt der Stadtwehrführer Reinhard Jachnick klar: „Diese Anträge sind kontraproduktiv für die Stimmung in den freiwilligen Feuerwehren.“

„Wir haben nicht die Absicht, für die Feuerwehr etwas zu verhindern“, verteidigte die SPD-Fraktionschefin Marion Liefke das Anliegen der drei Fraktionen: Es gehe nur darum, endlich Klarheit zu schaffen. Und darum zu prüfen, ob sich nicht doch noch etwas sparen lasse, ergänzten Markus Fetter von Pro Ruppin und Georg Kamrath von der Fraktion BVB/Freie Wähler.

Bürgermeister will nur eine Hauptwache für die Feuerwehr

Für Andreas Gutteck von der CDU ist die grundsätzliche Frage längst geklärt: Eine neue Feuerwache muss her. Diese wieder infrage zu stellen, ist für ihn unmöglich. „Ich kann gar nicht verstehen, warum wir jetzt wieder von vorn anfangen sollen“, echauffierte er sich im Sozialausschuss. Statt immer neu zu diskutieren, müsse es doch darum gehen, mit dem Bau endlich voranzukommen.

Auch Bürgermeister Nico Ruhle stellte klar, eine zentrale neue Wache sei für ihn die einzig mögliche Lösung.

Noch vor anderthalb Jahren klang das bei Ruhle anders. Einzig Ronny Kretschmer (Die Linke) erinnerte sich am Dienstag daran. 2020 hatte Ruhle noch als Chef der SPD-Fraktion selbst den Antrag gestellt, die Verwaltung möge prüfen, ob es nicht auch zwei kleinere Wachen tun.

Für Kretschmer war am Dienstag das eigentliche Problem nicht der neue Antrag der Fraktionen, „Das Problem ist doch, dass die Verwaltung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung nicht umsetzt“, sagt er. Denn bis heute liege die 2020 geforderte Abwägung aus dem Rathaus nicht vor, ob eine oder zwei Feuerwache bessern wären und wo gebaut werden könnte.

Bürgermeister Ruhle kündigte nun konkrete Vorschläge für den nächsten Sozialausschuss an. Der tagt Ende März.

Von Reyk Grunow