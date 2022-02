Streit zwischen Kindern in Neuruppin – Polizei muss eingreifen

Neuruppin

Bei einem Streit zwischen deutschen Kindern und Jugendlichen ist am Dienstagabend in Neuruppin ein elfjähriger Junge durch Tritte in den Bauch leicht verletzt worden. „Es waren offenbar zwei Jugendgruppen in der Nähe des Bahnhofs Neuruppin West aneinander geraten“, sagte am Mittwoch Neuruppins Polizeisprecherin Christin Knospe.

Demnach haben ein 13- sowie ein 14-jähriger Junge den Elfjährigen angegriffen und getreten. Den Grund der Auseinandersetzung, an der laut Polizei insgesamt sieben Kinder und Jugendliche beteiligt waren, versucht derzeit die Polizei zu ermitteln. Die Beamten waren am Dienstag gegen 19.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, der den Streit bemerkt hatte.

Der Elfjährige lehnte laut der Polizei eine Behandlung durch Rettungssanitäter ab. Die Streithähne wurden noch am Abend ihren Eltern übergeben. Gegen die zwei vermutlichen Angreifer wurden Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.

In den vergangenen Monaten war die Polizei wegen mehrerer Straftaten von Jugendlichen in Kyritz ausrücken müssen.

Von Andreas Vogel