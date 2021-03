Er will eine wählbare Alterative sein: Corvin Drößler (22) aus Walsleben tritt für „Die Partei“ als Direktkandidat im Wahlkreis 56 an. Der Klima-Aktivist will sein Ergebnis von 2017 möglichst verbessern. Damals erzielte Drößler gut 1500 Wählerstimmen.