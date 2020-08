Neuruppin

Das Motto stammt von Shakespeare:„Sing on till I’m fill’d with joy“ – übersetzt „Sing – bis ich mit Freude bin erfüllt“ – hieß das freitägliche Konzert von fünf Studenten der Berliner Musikhochschule „ Hanns Eisler“ in der Neuruppiner Siechenhauskapelle, bei dem englische Vokalmusik des Barock zu hören war. Was die jungen Sänger angeht, steht das außer Frage.

Mit Lust und Elan werfen sie sich in die nicht eben einfach zu singenden Kompositionen von Henry Purcell John Eccles, Richard Leveridge und anderen. Musik, die sich viel um Liebe und gebrochene Herzen dreht und so klangvolle Titel hat wie das bange „Wer klopft an mein Herz?“, das gekränkte „Warum sollte Aurelia ruhig schlafen können?“ oder das bittersüße „When love’s soft passion“.

Anzeige

Frieda Barck Quelle: Regine Buddeke

Weitere MAZ+ Artikel

Trost gibt es auch: „Musik für eine Weile mag alle Sorgen lindern“, singt Frieda Barck mit süßem Sopran in der pittoresken Kapelle, die leider nur ein Dutzend Zuhörer hat – selbst für Coronazeiten ist das wenig. Sie und ihre Soprankollegin Liudmila Maytak haben drei stimmgewaltige Herren dabei: den schneidigen Tenor Kristaps Ivanovs, den Bassbariton Jeeyoung Lim, bei dessen Vortrag schier die Wände wackeln und last not least den nicht minder markigen Bariton Rory Green, der als Brite noch im Vorteil ist, was die lyrischen Texte seiner Landsleute betrifft.

Rory Green und das Instrumentalensemble Quelle: Regine Buddeke

Auch die musikalische Begleitung passt zur Zeit: Mit historischen Instrumenten eröffnen Yeuntae Jung an der Flöte, Robert Nassmacher am Cembalo, Andreas Vetter am Barockcello und Ulf Dressler an der Theorbe mit einer Sonate von Godfrey Finger und sorgen auch danach für Feeling vergangener Jahrhunderte, lassen höfische Bälle, Schreittänze und Minnesängerfeste lebendig werden.

Liudmila Maytak Quelle: Regine Buddeke

Daniel Purcell, so erfährt man zwischendurch, ist entweder Bruder oder Cousin von Henry Purcell – so genau ist das nicht überliefert. Fakt ist indes: Seine Kompositionen sind nicht weniger feingedrechselt und klangvoll als die seines bekannteren Verwandten.

Auch Händel gibt es auf die Ohren. „Manche nennen ihn einen ’great british composer’, erklärt ein Musiker. Wohl weil er in seiner zweiten Lebenshälfte in England lebte und arbeitete. Aus seiner Oper „Il pastor fido“ – die zwar damals durchfiel, aber dennoch Händels Meisterschaft zeigt – sind zwei Arien zu erleben.

Kristaps Ivanovs Quelle: Regine Buddeke

Spannend auch das Finale: John Christopher Pepuschs „The Beggar’s Opera“ – die Bettler-Oper. Ein sehr besonderes Stück, erfährt das Publikum: Ein bewusst-provokanter Affront gegen italienische Opern und gegen elitäre Hochkultur allgemein. Voll mit britischem Humor – obschon Pepusch gebürtiger Berliner war. Die Balladenoper um Macheath, Peachum und Polly kennt man gemeinhin als Brechts „Dreigroschenoper“.

Jeeyoung Lim Quelle: Regine Buddeke

Für das engagierte Ensemble gab es viel Applaus. Das Konzert fand in Kooperation mit „Kulturfeste in Brandenburg“: „Ich habe mich lange drauf gefreut“, sagt Siechenhauskapellen-Chefin Gabriele Lettow. Das nächste Konzert in ihrer Kapelle ist die Serenade am Donnerstag, 27. August, um 19 und um 20 Uhr unter dem Motto: Beethoven!

Lesen Sie auch:

Hörenswert: Serenaden in der Neuruppiner Siechenhauskapelle

Die Geschichte der Siechenhauskapelle in Neuruppin

Von Regine Buddeke