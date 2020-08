Neuruppin

Auch mit mehr Betten auf den Intensivstationen in Italien, Frankreich oder Großbritannien hätte dort wohl nicht mehr Covid-19-Patienten vor dem Tod gerettet werden können. Dass in diesen Länden wesentlich mehr Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind, liegt offenbar nicht daran, dass die medizinische Versorgung auf den Intensivstationen wegen geringere Kapazitäten schlechter war.

Zu diesem Schluss kommen Forscher Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin und der Helios-Kliniken aus ganz Deutschland in einer jetzt veröffentlichten Studie.

Anzeige

Die Forscher haben Daten von Patienten analysiert, die mit der Diagnose Covid-19 zwischen Februar und Juni auf einer Intensivstation der Kliniken im Helios-Verbund behandelt wurden.

Weitere MAZ+ Artikel

Daten stellte der Helios-Konzern aus seinen 86 Kliniken bereit

Informationen über den Verlauf der Erkrankung bei 1904 Frauen und Männern in 86 Kliniken des Helios-Konzerns standen ihnen dafür zur Verfügung.

„Eine wichtige Erkenntnis aus dem so erstellten Covid-19-Register ist, dass der Krankheitsverlauf bei den in unseren Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten und -Patientinnen nicht weniger kritisch ist als in Ländern wie Italien, Frankreich, Großbritannien und Belgien, in denen verglichen mit der Einwohnerzahl viel mehr Covid-19-Fälle und Covid-19-bedingte Todesfälle auftraten als in Deutschland“, sagt Julius Dengler.

Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie im Helios-Klinikum Bad Saarow und leitet zugleich das sogenannte Covid-19-Register, die Sammlung der Daten, die zur Auswertung bereitstehen.

Michael Hauptmann ist Professor an der MHB in Neuruppin und leitet dort das Institut für Biometrie und Registerforschung. Quelle: Andreas Vogel

Etwa jeder fünfte Patient, der mit Covid-19 ins Krankenhaus kam, musste auf einer Intensivstation behandelt werden. Frauen traf es mit 16 Prozent der Erkrankten dabei deutlich seltener als Männer (27 Prozent). Von den Covid-19-Patienten auf der Intensivstation mussten 63 Prozent künstlich beatmet werden. „Von den beatmeten Intensivpatienten und -patientinnen starb ein Drittel“, sagt Michael Hauptmann.

Er ist Professor an der MHB, leitet das Institut für Biometrie und Registerforschung in Neuruppin und ist verantwortlich für die statistische Analyse der Studie. Noch sind die Forscher um Michael Hauptmann von der MHB und Iris Nachtigall vom Helios-Verbund dabei, die Daten weiter auszuwerten. Was jetzt vorliegt, sind nur die ersten Ergebnisse.

Die gemeinsame Studie von MHB und Helios ist laut der Forscher die bisher größte derartige Auswertung in ganz Deutschland. Michael Hauptmann sieht ihre Bedeutung auch darin, dass erstmals Daten von Patienten ohne Einschränkung analysiert werden konnten. Es ging nicht nur um Frauen oder Männer oder Patienten eines bestimmten Alters.

Kommunale Hochschule Die Medizinische Hochschule Theodor Fontane Brandenburg (MHB) ist eine gemeinsame Einrichtung der Ruppiner Kliniken in Neuruppin, des Städtischen Krankenhauses in Brandenburg an der Havel und der Immanuel-Diakonie in Bernau. Die Hochschule wurde vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin und den beiden Städten Neuruppin und Brandenburg aus der Taufe gehoben, um etwas gegen den zunehmenden Ärztemangel im Land zu unternehmen. Die MHB bildet im Verbund mit Kliniken aus ganz Brandenburg Mediziner und Psychologen aus. In diesem Jahr startet ein neues Studium zum Psychotherapeuten. Ein Studiengang zur Versorgungsforschung ist geplant.

Die Krankenkasse AOK hatte schon eine ähnliche Auswertung vorgelegt, konnte sch dabei aber nur auf die Daten der Patienten stützen, die bei ihr versichert sind. Bekannt ist aber, dass unter den AOK-Versicherten überdurchschnittlich viele Menschen sind, die schwere Vorerkrankungen haben. Michael Hauptmann und seine Kollegen konnten erstmals Daten aller Patienten auswerten, egal wo und wie sie versichert sind.

Die Patientendaten wurden in den vergangenen Monaten auf den Intensivstationen der 86 Helios-Krankenhäuser für das Robert-Koch-Institut erfasst und gleichzeitig in eine Datenbank eingetragen, die den Forschern zur Verfügung stand.

Der Helios-Konzern ist der größte private Krankenhausverbund in Deutschland und einer der größten Europas. Zum Konzern gehören 86 Krankenhäuser in der gesamten Bundesrepublik bis hin zum Universitätsklinikum.

Alles musste möglichst schnell gehen und trotzdem sicher

Für die MHB war die Studie durchaus eine Herausforderung – unter anderem, weil alles wegen der Pandemie schnell gehen musste. „Für den üblichen Weg blieb keine Zeit“, sagt Michael Hauptmann. Üblich wäre, eine Studie zu formulieren, einen Antrag auf Forschungsgelder zu stellen und zu hoffen, dass die irgendwann bewilligt werden, um mit diesem Geld weitere Mitarbeiter einstellen zu können.

Diesmal musste alles rascher ablaufen. Zusätzliche Mitarbeiter konnte Hauptmann für die Studie deshalb nicht einstellen. „Ich war selbst jeden Tag im Büro“, sagt er. Auch in der Zeit, als die restliche Hochschule wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen bleiben musste.

Zwangsläufig entstanden auch bei den Forschern ein mulmiges Gefühl, zumal sie jeden Tag das Schicksal von Frauen und Männern vor Augen hatten, die von der Pandemie besonders schwer getroffen wurden.

Daten der Covid-19-Patienten werden weiter ausgewertet

Die Untersuchung der Patientendaten geht weiter. Die Veröffentlichung des wissenschaftlichen Beitrages jetzt war nur ein erster Schritt. „Das ist eine fortlaufende Studie“, sagt Michael Hauptmann. Die Forscher erhoffen sich durch weitere Auswertungen der Patientendaten noch wesentlich mehr Erkenntnisse über den Verlauf der Covid-19-Erkrankung.

Die Studie von Michael Hauptmann und seinem Team ist nicht der einzige Beitrag der MHB zur Pandemie. Zurzeit laufen dazu vier verschiedenen Forschungsprojekte an der Hochschule in Neuruppin und Brandenburg an der Havel.

MHB braucht Geld, um noch mehr forschen zu können

Die MHB ist gerade dabei, ihren Forschungsbereich deutlich auszubauen. „Wir sind ja noch eine relativ junge Hochschule im Vergleich zu anderen, quasi eine Junioruniversität“, sagt MHB-Sprecher Eric Hoffmann. Sie ist erst 2015 an den Start gegangen. 2021 werden aller Voraussicht nach die ersten Medizinstudenten als ausgebildete Ärzte die kommunale Hochschule verlassen.

Für eine dauerhafte Anerkennung ihrer Arbeit muss die MHB neben dem Studium mehr forschen. Einen Teil des dafür benötigten Geldes erhofft sie sich in den nächsten Jahren vom Land Brandenburg.

Von Reyk Grunow