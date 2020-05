Der Aufschwung erreicht Ruppin, Prignitz und Oberhavel

Neuruppin

Der Nordwesten Brandenburgs holt wirtschaftlich auf. Die Region Prignitz-Oberhavel mit den drei Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Aufsteigern im bundesweiten Vergleich.

Nur die Region Havelland-Fläming ( Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming mit den Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel) hat sich mit noch größeren Schritten wirtschaftlich nach vorn bewegt. Zu dieser Einschätzung kommt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer aktuellen Studie.

Das Papier sagt nichts darüber aus, wie stark die Regionen insgesamt sind. Die Autoren Christian Oberst und Michael Voigtländer haben vielmehr untersucht, wie stark sich die 401 Landkreise und 96 Regionen in Deutschland in den vergangenen Jahren in ihrer Entwicklung verbessert oder auch verschlechtert haben.

Vergleich der Daten von 2011 bis 2019

Die beiden Wissenschaftler haben unter anderem die Entwicklung der Kaufkraft, der Arbeitslosigkeit, die Entwicklung der Bevölkerung, die Verschuldung von privaten Haushalten und Gemeinden, von Grundstückspreise und schnellen Internetverbindungen zwischen 2011 und 2019 untersucht.

Die Region Prignitz-Oberhavel kommt bei vielem davon besonders gut weg. Insbesondere habe die Arbeitslosenquote in diesen Jahren überdurchschnittlich stark abgenommen, während die Kaufkraft deutlich gestiegen ist. „Pauschale Aussagen über zurückgebliebene neue Bundesländer sind damit eindeutig widerlegt“, sagt Michael Voigtländer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn-Rhein-Sieg.

Positive Überraschung in Neuruppin

Dass die Region Havelland-Fläming in der Studie am besten wegkommt, wundert den Neuruppiner Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke ( CDU) nicht. Gerade der Kreis Potsdam-Mittelmark schneide seit Jahren in allen Studien überdurchschnittlich gut ab. „Dass aber auch unsere Region so überaus positiv abschneidet, überrascht mich schon“, sagt er. Aber auch: „Wir stehen bedeutend besser da, als wir selbst manchmal denken.“

Auch Ostprignitz-Ruppins stellvertretender Landrat Werner Nüse ist positiv überrascht über das Ergebnis der Studie: „Ein wichtiger Wachstumsmotor könnte natürlich auch der bereits begonnene Breitbandausbau sein, wo der Landkreis sich schon immer stark engagiert hat und das auch weiter tun wird“, vermutet er. „Vor allem aber sind es auch die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region, die mit Innovationskraft für Schwung sorgen.“

Hoffnung für die Zeit nach der Corona-Krise

Nach der Studie des IW hat der Nordwesten Brandenburgs andere, finanzstärkere Regionen bei der Wirtschaftsentwicklung hinter sich gelassen. „Das zeigt, dass hier in den vergangenen Jahren nicht nur falsche Entscheidungen getroffen wurden“, sagt Steinecke: „Das ist schon ein schöner Fingerzeig in einer ansonsten schwierigen Situation.“

Mit „schwieriger Situation“ meint Steineke vor allem die Corona-Pandemie mit allen ihren Auswirkungen. Die Forscher des IW gehen allerdings davon aus, dass die Aufsteigerregionen die Krise wirtschaftlich oft besser überstehen werden als andere Gegenden in Deutschland und sich der Aufschwung womöglich noch beschleunigen könnte.

Ein Grund: Hierzulande gibt es weit weniger Arbeitnehmer in Berufen, die besonders stark von der Krise und ihren Folgen betroffen sind, wie etwa der Automobilindustrie. „Schließlich weisen die Regionen in Ostdeutschland eine insgesamt resistentere Wirtschaftsstruktur auf als etwa Süddeutschland“, so Christian Oberst und Michael Voigtländer.

