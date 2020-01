Berufseinstieg: Studium oder Ausbildung?

Neuruppin

Wie geht es weiter nach der Schule? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Donnerstag rund 300 Schüler des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums beim Berufs- und Studieninformationstag der Schule.

Die Schüler der zehnten bis zwölften Klassen konnten sich bei fast 20 Unternehmen, Behörden und Hochschulen über Ausbildung, Studium und Beruf informieren, unter ihnen die Ruppiner Kliniken, die Polizei Brandenburg oder die Technische Universität Berlin.

Weiterbildung, Studium – nach einer Ausbildung ist lange nicht Schluss

Die Ruppiner Kliniken, mit rund 2400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Region, stellten drei ihrer 14 Ausbildungsberufe beim Berufsinformationstag vor: Notfallsanitäter, Physiotherapeut und Pflegefachmann. Stephan Pagel ist selbst gelernter Pflegefachmann, wie der Beruf des Krankenpflegers seit diesem Jahr heißt.

„Der Beruf des Pflegers ist komplex“, sagt der 36-Jährige. Pfleger planten und konzipierten Pflegepläne und benötigten vertieftes medizinisches Wissen über den menschlichen Körper. Nach der dreijährigen Ausbildung sei zudem eine Vielzahl von Weiterbildungen oder Studiengängen wie Pflege- oder Gesundheitsmanagement möglich. Der 15-jährige Yannic Ihwe hat bereits ein zweiwöchiges Pflegepraktikum bei den Ruppiner Kliniken absolviert. Für ihn steht fest: Nach der Schule möchte er Pflegefachmann werden.

Studieren, wo andere Urlaub machen

Die 18-jährige Jenny Rechenberg dagegen möchte nach der Schule studieren. Geographie soll es sein, ihr Lieblingsfach in der Schule. Jenny sitzt einige Räume weiter und hört dem Vortrag von Helena Scheffler von der Uni Greifswald zu. Scheffler, selbst Studentin in Greifswald, erklärt den Gymnasiasten das Studienangebot ihrer Hochschule: von Kirchenmusik über Philosophie bis hin zu Mathematik – das Angebot an der Volluniversität ist vielfältig.

Die Betreuung durch die Dozenten sei eng, das Studium praxisorientiert und die Atmosphäre in der 56.000-Einwohner-Stadt familiär. Zudem ist die Ostsee nicht weit: „Studieren, wo andere Urlaub machen“, nennt das Scheffler.

Von Feliks Todtmann