Stromausfälle, beschädigte Telefonleitungen, kaputte Dächer und ungezählte umgestürzte Bäume sind das Ergebnis von Sturm Zeynep auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Der Kreisbrandmeister zählte mehrere Hundert Einsätze, in der Zahl mindestens über 300. Koordiniert wurde alles von zehn Befehlsstellen aus.

Sturm Zeynep: Mehrere Hundert Feuerwehreinsätze in Ostprignitz-Ruppin

