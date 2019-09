Neuruppin

Sturmtief Mortimer hat in Neuruppin einen ersten schweren Unfall verursacht: In der Fehrbelliner Straße stürzte am Vormittag ein Baum um und begrub eine Frau unter sich.

Die 44-Jährige konnte nach Angaben der Polizei von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Die Retter brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die 44-Jährige soll ansprechbar gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Auch in Fehrbellin waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Auf den Ortsverbindungsstraßen zwischen Betzin und Fehrbellin, zwischen Sandhorst und Kuhhorst sowie zwischen Dechtow und Königshorst waren am Vormittag Bäume umgestürzt. Verletzt wurde jedoch niemand, sagte Gemeindebrandmeister Cornelius Voyé.

Um alle Einsätze koordinieren zu können, hatten die Rheinsberger Feuerwehrleute am Vormittag eine kleine Leitstelle im Gerätehaus eingerichtet. Auch dort waren die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume gerufen worden.

Von Frauke Herweg