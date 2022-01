In ganz Ostprignitz-Ruppin kämpfen die Feuerwehren am Sonntag mit den Folgen von Sturmtief Nadia. Bei Woltersdorf im Amt Temnitz stürzen in der Nacht so viele Bäume um, dass für die Feuerwehrleute akute Gefahr besteht und sie ihren Einsatz vorerst abbrechen.In Neuruppin fällt ein Baum auf ein Auto.