In Neuruppin ist ein Hausboot gekentert, in Rheinsberg wurde die Feuerwehrwache beschädigt und eine Skulptur umgeweht, in Lüchfeld droht eine Sirene abzustürzen: Die Bilanz der Stürme ist lang – und wohl noch nicht abgeschlossen. Fest steht, dass die Feuerwehren zu so vielen Einsätzen ausrücken mussten, wie schon lange nicht mehr.