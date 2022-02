Neuruppin

Nach dem Sturm vom Wochenende ist die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) dabei, die Schäden zu beseitigen. Am Dienstag hat eine Firma aus der Prignitz die gesamte sogenannte Feuerwehrkaserne an der Ecke August-Bebel- und Schinkelstraße eingerüstet. Die NWG will das Haus in den kommenden Monaten sanieren lassen. Geplant war das eigentlich für dieses Jahr nicht.

Die heftigen Sturmböen hatten in der Nacht von Freitag zu Sonnabend einen großen Teil der Dachpappe vom Dach des Mietshauses gerissen. Sie landete laut krachend auf der August-Bebel-Straße. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Schnell war klar, dass sich das Dach nur reparieren lässt, wenn an dem Haus ein Gerüst aufgebaut wird. Und fast genauso schnell war klar: Wenn das teure Baugerüst schon benötigt wird, ist es sinnvoll, gleich mehr zu sanieren als nur das Dach des Hauses.

NWG verschiebt Sanierung in der Neuruppiner Otto-Grotewohl-Straße

Wegen des Sturmschadens musste die NWG von heute auf morgen umplanen. Dabei geht es nicht nur um das Geld, das für eine so große Sanierung benötigt wird. NWG-Chef Robert Liefke muss auch Baufirmen finden, die Zeit und Material für einen so großen spontanen Auftrag haben.

Ein großer Teil des Pappdaches wurde durch den Sturm am Wochenende heruntergerissen. Quelle: Alexander Bergenroth

Nach dem Hin und Her um die Förderung für Sanierungsvorhaben durch die KfW-Bank musste die NWG seit Beginn des Jahres mehrfach umdenken. Ein eigentlich geplantes Sanierungsvorhaben in der Otto-Grotewohl-Straße hat NWG-Chef Liefke deshalb bereits auf 2023 verschoben.

Die Sanierung des leerstehenden Mietshauses Friedrich-Engels-Straße 37 a bis c an der Ecke Poststraße wird ebenfalls etwas nach hinten verschoben. Dafür zieht die NWG jetzt die Sanierung der Feuerwehrkaserne vor.

Das Gerüst an dem markanten Gebäude wird voraussichtlich bis zum Herbst stehen bleiben. Neben dem Dach sollen nun auch die Fassaden, die Treppenhäuser und teilweise die Sanitäreinrichtungen und die Heizung saniert werden. „Das war so nicht geplant“, sagt Robert Liefke: „Aber wir fassen das Haus jetzt von unten bis oben an.“

Ehemalige Kaserne als günstiges Wohnhaus für Feuerwehrleute

Die sogenannte Feuerwehrkaserne ist vermutlich das älteste Gebäude an der August-Bebel-Straße. Das Haus wurde im Kern 1767 als Ludwigskaserne errichtet. Zur Feuerwehrkaserne wurde der Bau zu DDR-Zeiten, als dort viele Feuerwehrleute eingezogen sind. Weil gleich nebenan die Feuerwache war, hatten sie so nur ein paar Schritte bis zur Arbeit.

Auch heute wohnen noch viele Feuerwehrleute in der ehemaligen Kaserne. Die Nähe zur Wache bleibt. Zumindest bis zum derzeit heftig diskutierten Bau einer neuen Feuerwache an einem anderen Ort in einigen Jahren.

Wegen des Dachschadens an der Feuerwehrkaserne war die August-Bebel-Straße bis Dienstag sicherheitshalber im Bereich des Gebäudes gesperrt. Inzwischen ist sie wieder befahrbar. Gehweg und Parkplätze an der Fahrbahn bleiben für die Bauarbeiten aber gesperrt.

Von Reyk Grunow