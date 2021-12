Sturmtief „Daniel“ knickt viele Bäume in OPR um – zwei Verletzte durch Unfall

Neuruppin

Das Sturmtief „Daniel“, das in der Nacht zu Freitag mit Geschwindigkeiten von knapp 100 Kilometern die Stunde auch über das Ruppiner Land und die Prignitz gezogen ist, hat für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen geführt. Denn durch umgestürzte Bäume kam es zu mehreren Unfällen, dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Der Fahrer eines Pkw wollte am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr auf der Landstraße zwischen Dechtow und Seelenhorst (Gemeinde Fehrbellin) einem herunterstürzenden Ast ausweichen. Das gelang zwar, sagte am Freitag Neuruppins Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Jedoch stieß der Fahrer beim Ausweichen gegen die Bushaltestelle in Seelenhorst. Der 26-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer wurde dabei verletzt, der Beifahrer kam ins Krankenhaus. Am Auto, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Baum stürzte auf die Autobahn A 24 und beschädigte drei Autos

Glimpflicher ging dagegen ein Vorfall auf der Autobahn A 24 zwischen dem Dreieck Wittstock und Herzsprung in Fahrtrichtung Berlin ab. Dort war gegen 22 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt – und traf dabei einen polnischen Lkw an der Seite.

Zudem wurden zwei Pkw beschädigt, die über abgebrochene Äste des Baumes gefahren waren, sagte Polizeisprecherin Christin Knospe. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall, bei dem auch ein Wildschutzzaun nieder gedrückt wurde, niemand verletzt.

Es entstand an den drei Autos laut Polizei jedoch ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Wittstocker Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei sorgten dafür, dass der umgestürzte Baum und die Äste von der Fahrbahn geräumt wurden.

Böe weht auf der Autobahn A 24 einen Wohanhänger um

Nur eine Stunde später wurde durch eine sturmartige Böe der Wohnanhängers eines VW umgeweht, der am Autobahndreieck Wittstock auf dem Weg von Hamburg in Richtung Rostock unterwegs war. Das Auto wurde dabei ausgehebelt und stand nur noch auf den beiden Vorderrädern. Auch bei diesem Unfall wurde laut Polizeisprecherin Knospe niemand verletzt. Der Sachschaden wurde mit etwa 3000 Euro beziffert.

Feuerwehrleute beräumen eine Straße zwischen Alt Ruppin und Krangen, nachdem dort ein Baum umgestürzt war. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Neuruppiner Feuerwehr musste wegen des Sturmtiefs zu drei Einsätzen ausrücken. Gegen 21.30 Uhr war am Donnerstagabend ein Baum im Neuruppiner Ortsteil Molchow auf eine Telefonleitung gestürzt und hatte diese zerrissen.

Die Neuruppiner Feuerwehr musste zu drei Einsätzen ausrücken

Kurz nach Mitternacht versperrte ein umgestürzter Baum bei Gühlen-Glienicke die Straße und kurz vor 5 Uhr am Freitagmorgen lag auf der Straße zwischen Neuruppin und Kränzlin eine Baumkrone auf der Straße, sagte Oberbrandmeister Daniel Dittmann von der Neuruppiner Hauptwache der Feuerwehr. In allen drei Fällen konnte die Neuruppiner Feuerwehr die Bäume recht schnell von den Straßen räumen.

Auch bei Neuglienicke fiel ein Baum auf die Straße. Während die Feuerwehr die Straße beräumt, fiel nur etwa zehn Meter weiter ein weiterer Baum auf die Straße. Quelle: Alexander Bergenroth

Die meisten Einsätze wegen Sturmschäden hatten die Feuerwehrleute der Gemeinde Fehrbellin zu bewältigen. Sie mussten sieben Mal wegen umgestürzter Bäume sowie dem Unfall in Seelenhorst ausrücken. Die Feuerwehrleute aus Lindow und dem Amt Temnitz mussten jeweils dreimal umgestürzte Bäume von Straßen räumen. Es seien keine größere Schäden entstanden, sagte Lindows Amtswehrführer Enrico Herwy.

Rheinsberger Feuerwehr ohne Sturmeinsätze

Für die Rheinsberger Feuerwehrleute blieb es indes ruhig. Sie entdeckten am Freitagmorgen lediglich einen kleinen Schaden am Gerätehaus in Rheinsberg. „Da müssen wir einen Dachdecker kommen lassen“, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Mathias Herzberg.

Zuletzt hatte im Oktober ein Sturm eine ganze Reihe Bäume in Ostprignitz-Ruppin umstürzen lassen.

Von Andreas Vogel