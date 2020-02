Verkehrslandeplatz Kyritz stellt Betrieb ein und ORP warnt Fahrgäste vor möglichen Einschränkungen

Kyritz/Neuruppin

Das Sturmtief Sabine wirkt sich auf Ostprignitz-Ruppin seit Sonntagmittag aus. So hat der Verkehrslandeplatz Kyritz den Flugbetrieb eingestellt. „Seit 13 Uhr etwa gibt es hier keine Starts und Landungen mehr“, informiert Frank Fano auf Nachfrage. Laut dem Mann vom Tower wäre ohne den Sturm an diesem Sonntag noch ein umfangreicher Flugschulbetrieb gelaufen.

Andere Piloten indes hätten sich von vorn herein schon darauf eingestellt, weder Heinrichsfelde anzusteuern noch überhaupt zu fliegen an diesem Tag. „Bis Dienstag wird hier nichts gehen“, sagt Fano mit Blick auf die Wetterlage, die nach den in der Nacht zum Montag zu erwartenden Sturmspitzen auch weiterhin anhalte.

Für Notfälle ist jemand in Heinrichsfelde vor Ort

Personell besetzt bleiben müsse der Verkehrslandeplatz dennoch. Rettungshubschrauber könnten sich anmelden. Und auch für sonstige Notfälle müsse immer jemand vor Ort sein.

Für die Feuerwehren der Region indes besteht zunächst offenbar keine besondere Lage. Laut Vertretern mehrerer Einheiten sind die Einsatzkräfte so abrufbar wie sonst auch.

Ein Bus der ORP. Quelle: Peter Geisler

Bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP heißt es ebenso, dass nur abgewartet werden könne. „Bei drohendem Glatteis stellen wir ja auch nicht den gesamten Verkehr ein“, erklärt ORP-Chef Ulrich Steffen.

Die Fahrgäste sollen sich auf alles einstellen

Zudem könne die Lage im Süden des Landkreises am Ende eine ganz andere sein als im Norden – und umgekehrt. „In zehn Minuten kann auch wieder alles vorbei sein“, sagt Steffen: entweder ohne oder eben mit Einschränkungen in der Folge. Und auf diese sollten sich die Fahrgäste in jedem Fall einstellen.

„Wir hoffen, den Betrieb bis zum Abend noch gut zu bewältigen, was am Morgen ist, werden wir sehen.“

Aktuelle Infos würden so bald als möglich auch über die Homepage der ORP mitgeteilt werden.

Von Matthias Anke