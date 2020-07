Neuruppin

Am Bahnhof West in Neuruppin haben die Vorarbeiten für den Bau einer neuen Kita für die evangelische Kirchengemeinde begonnen. Bis 2021 könnte dort ein moderner Kindergarten mit genügend Platz für 84 Mädchen und Jungen im Kindergarten und 36 Kinder im Krippenalter entstehen.

Gebaut wird das Haus vom Immobilienunternehmer Dennis Wisbar. Er errichtet die Kita. Die Kirchengemeinde mietet sie langfristig.

Wenn alles klappt, sollen im August die Bagger anrollen. Vorher muss das Gelände zwischen Bahndamm und Netto-Markt aber gründliche nach Munition und möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg überprüft werden.

Die Gleise in Neuruppin waren 1945 ein Ziel der Bomber

Die Fläche liegt in dem Bereich, der 1945 besonders stark von Bomben getroffen wurde. Ganz Neuruppin gilt als möglicherweise munitionsbelastet. Wer in der Stadt bauen will, braucht in jedem Fall eine Freigabe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Im Falle der künftigen Kita geht das nicht ohne Munitionssuche.

Auf Luftbildern, die nach den Angriffen auf Neuruppin im April 1945 von Aufklärungsfliegern gemacht wurden, ist zu erkennen, welche Schäden die Bomben rund um den damaligen Flugplatz und die Bahnanlagen angerichtet haben.

Niemand kann allerdings heute sagen, wie viele Bomben eingeschlagen sind, ohne zu detonieren, und wie viele dieser Blindgänger noch irgendwo im Boden liegen.

Mehrere Blindgänger könnten unter dem Grundstück liegen

Auf dem Grundstück für die neue Kita haben die Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Wünsdorf mithilfe der Luftbilder wenigstens zwei Stellen ausfindig gemacht, an den Blindgänger in den Boden eingeschlagen sind.

Hinzu kommen mehrere Trichter von Bomben, die unmittelbar nach dem Angriff detoniert sind. Bei jeder Explosion entsteht ein großer Krater; der kann die Einschlagstellen anderer Blindgänger verschütten. Auf den Luftbildern sind die dann nicht mehr zu sehen.

Eine Spezialfirma sucht deshalb das gesamte Grundstück der künftigen Kita zurzeit ab. Sie bohrt hunderte Löcher in einem Raster mehrere Meter tief in die Erde und lässt in jedes eine Sonde hinab, die unterirdische Metallkörper aufspüren kann. Erst wenn der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Messungen ausgewertet hat und grünes Licht gibt, können die eigentlichen Bauarbeiten starten.

