Ein 31-jähriger Untersuchungshäftling hat sich in der Nacht zu Donnerstag in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wulkow offenbar das Leben genommen. Festgestellt haben das die Gefängnismitarbeiter am Donnerstagfrüh, als sie seine Zelle um kurz nach 6 Uhr aufgeschlossen haben. „Vitalwerte konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr registriert werden“, so die Pressestelle des brandenburgischen Justizministeriums.

Der Mann befand sich seit April in Haft wegen Verdachts auf räuberischen Diebstahl. Die Hauptverhandlung sollte an diesem Donnerstag stattfinden.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

In der Zeit davor habe der Häftling „keinen suizidalen Eindruck gemacht“, heißt es aus dem Ministerium. „Er wurde als freundlich und zugewandt wahrgenommen.“ Am Dienstag habe zuletzt ein JVA-Mitarbeiter mit dem Gefangenen ein längeres Gespräch geführt, in dem um seine Lebensplanung nach einer möglicherweise bevorstehenden Haftentlassung ging.

Bei dem Suizid liege kein Hinweis auf Fremdverschulden vor, so Frank Schauka, Sprecher des Justizministeriums. Er geht dennoch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft den Fall noch einmal unter die Lupe nimmt. Diese konnte das noch nicht bestätigen.

Suizidbeauftragter wurde eingeschaltet

Auf jeden Fall sei aber der Suizidbeauftragte für den Justizvollzug eingeschaltet worden, so Schauka. Diesen gibt es im Land Brandenburg erst seit Februar dieses Jahres. Es handelt sich dabei um einen Psychologen, der viele Jahre Leiter der Sozialtherapeutischen Abteilung des brandenburgischen Justizvollzugs war. Zu seinen Aufgaben gehört neben Prävention auch die Auswertung von Suizidversuchen und Suiziden.

Zwischen 2000 bis einschließlich 2019 haben sich insgesamt 44 Menschen in den brandenburgischen Gefängnissen das Leben genommen. Im gleichen Zeitraum gab es knapp 120 Suizidversuche. Auch in der JVA Wulkow hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Suizide von Gefängnisinsassen gegeben. Ende 2019 hat sich dort ein Mann umgebracht, der verdächtigt wurde, seine Frau umgebracht zu haben. Es war einer von insgesamt zwei Suiziden brandenburgweit im vergangenen Jahr.

