Der Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin, Matthias Puppe (54), will im Herbst die Pfarrstelle in Havelberg übernehmen. Die 6000 Einwohner zählende Stadt liegt zwar in Sachsen-Anhalt, gehört aber zum Kirchenkreis Prignitz. Puppe will sich den Gemeindegliedern am 14. März vorstellen.