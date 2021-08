Neuruppin

Erneut sind Helfer aus Neuruppin zum Einsatz in das Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Acht Ehrenamtler vom Technischen Hilfswerk (THW) in Neuruppin haben auch am Dienstag mit zwei Fahrzeugen auf den Weg in Richtung Nürburgring gemacht.

Für das Neuruppiner THW ist das bereits der zweite Einsatz in dem Katastrophengebiet seit der Flut im Juli. Beim ersten Einsatz war der sogenannte Zugtrupp gefragt, als die Führung des Ortsverbands. Die drei Helfer haben vor allem Aufgaben bei der Betreuung und Versorgung der Helfer im zentralen Lager übernommen.

Hilfe nach der Flut in der Eifel-Region

Mehrere tausend Mitarbeiter der Bundeswehr, des THW, des DRK und anderer Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland waren bis vor wenigen Tagen auf dem Gelände des Nürburgrings untergebracht. Inzwischen wurde gesamte Zeltstadt von dort auf einen Parkplatz in der Nähe verlegt, weil auf dem Nürburgring am Wochenende wieder Rennen gefahren werden sollen.

Zurzeit ist eine Bergungsgruppe vom THW Neuruppin im Hochwassergebiet im Einsatz. Die Männer und Frauen kümmern sich vor allem um die zerstörte Infrastruktur: Brücken, Straßen und Leitungen, die wiederhergestellt werden müssen.

Sie werden in der kommenden Woche in Neuruppin zurück erwartet. Schon jetzt ist aber noch mindestens ein weiterer Einsatz der Neuruppiner THWler dort abzusehen, sagt Zugführer Tobias Reinhold.

THW und Feuerwehr aus OPR im Einsatz

Zuletzt waren ein Dutzend ehrenamtlicher Feuerwehrleute aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Rheinland-Pfalz, um bei den Aufräumarbeiten nach der Katastrophe zu helfen. Sie waren völlig erschöpft am Wochenende zurückgekommen.

Das THW rechnet damit, dass der gesamte Einsatz noch mindestens bis Ende September oder Oktober fortgesetzt wird. Bis dahin müssen die Kräfte regelmäßig durch Verstärkung aus allen Teilen Deutschlands abgelöst werden.

Von Reyk Grunow