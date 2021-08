Auch aus Neuruppin sind Helfer in der Katastrophenregion in Süd- und Westdeutschland im Einsatz. Das THW war mit vier Leuten in der Eifel. Gleichzeitig setzt der Landkreis OPR seine Spendensammlung für die Opfer der Flut fort. Das DRK sucht dafür konkrete Hilfsprojekte.