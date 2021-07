Die Frauen und Männer des Neuruppiner Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) sind bereit, den Einsatzkräften in den Überschwemmungsgebieten in Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen mit leistungsstarken Pumpen zu helfen. Noch wurden sie aber nicht zur Hilfe gerufen.